نقابة العاملين بالنظافة: الفرز من المنبع يقضى على رزق متعهدى القمامة

قال أمين حسن، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، إن تظاهرة متعهدى القمامة رمزية، للتعبير عن غضبهم تجاه قرارات وزير البيئة، ومن بينها مشروع الفرز من المنبع، المطروح من قبل الوزير ليلى إسكندر، من خلال جمعية و54 شركة جديدة، تهدد مستقبل أسر وأهالى المتعهدين وتقضى على مصدر رزقهم.

وطالب رئيس النقابة العامة للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، وزير البيئة برفع يدها عن منظومة النظافة والتحكم فى أرزاق الناس، مطالبا محافظى القاهرة والجيزة بالالتزام بالتراخيص والعقود المبرمة مع الهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة والجيزة.

وأضاف جورج الجزيرى، مستشار النقابة العامة للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، أن وزير البيئة ليلى إسكندر، أصدرت بيانا سابقا يقر بتفويض رؤساء الأحياء بالتعاقد مع شركات النظافة، ما يخالف القانون رقم 284 لسنة 1983، ويخل بصلاحيات هيئة النظافة والتى لها الحق بإبرام العقود.