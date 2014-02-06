زي النهارده.. تأسيس محكمة العدل الدولية 6 فبراير 1945

تعد محكمة العدل الدولية، الذراع القضائية الأساسية لمنظمة الأمم المتحدة، ويقع مقرها في «لاهاي» بهولندا، وتأسست «زي النهارده» في 6 فبراير 1945، وبدأت عملها في العام اللاحق للتأسيس.

وهناك فارق بين هذه المحكمة والمحكمة الجنائية الدولية وهي لا تقوم بواجب المحاكمات للتجاوزات الإنسانية الدولية وإنما تقدم أيضًا الاستشارات القانونية للهيئات الدولية التي تطلب ذلك، وتعد الأحكام الصادرة عن المحكمة قليلة نسبيًا.

أما مدة بقاء القضاة في هيئة هذه المحكمة، فهي تسع سنوات يجوز تجديدها بإعادة الانتخاب، وكانت الولايات المتحدة سحبت اعترافها بالسلطة القضائية لهذه المحكمة، بمعنى أن لواشنطن الحرية في أن تعترف ببعض الأحكام وترفض ما لا تقبله.

وتقول المادة الثانية في لائحة النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والتي تتألف من سبعين مادة: «تتكون هيئة المحكمة من قضاة مستقلين ينتخبون من الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم على المؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاءة في القانون الدولي بغض النظر عن جنسيتهم»، وهذا يدلنا على طبيعة تشكيل هذه المحكمة ويدلل علي حياديتها الدولية... أما هيئة هذه المحكمة فتتألف من خمسة عشر عضوًا، ولا يجوز أن يكون بها أكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها وتنص المادة الرابعة على أن أعضاء المحكمة يتم انتخابهم عن طريق الجمعية العامة ومجلس الأمن.