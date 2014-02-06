المري: الطاقة الإيجابية منهجية فكر لدى القيادة

ألقى اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب في دبي محاضرة لموظفي الادارة عن الطاقة الايجابية وأثرها الهائل على تطوير أداء الموظفين والمساهمة في ابداعهم الوظيفي، وذلك ضمن استعدادات مدينة دبي لاستضافة معرض اكسبو 2020، وأوضح أن محاضرته تأتي تطبيقا لمنهجية فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبهدف رفع مستوى وعي الموظفين بالمفاهيم والمهارات السلوكية الضرورية في العمل.

واستهل المري محاضرته بشكر الله تعالى على سلامة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والدعاء له بدوام الصحة والعافية، معبرا عن السعادة التي يحظى بها أبناء الإمارات والمقيمون تحت ظل القيادة الرشيدة من الأمن والأمان والصحة على هذه الأرض الطيبة، متمنياً التفاؤل والارتقاء في خدمة الوطن المعطاء.

سياح وزوار

وقال: "منذ اللحظة التي تم فيها الاعلان عن فوز مدينة دبي باستضافة اكسبو 2020، ارتفع عدد السياح والزوار لإمارة دبي بوجه خاص ودولة الامارات بوجه عام، ونحن في الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب نعتبر النقطة الاولى التي تستقبل زوار الدولة عن طريق منافذ امارة دبي ولذلك لا بد أن يكون الانطباع الاول لدى السياح من أفضل ما يكون.

وأكد ان جميع الدوائر في دبي تعمل وتبذل كل جهدها لكي يقضي زوار وسياح دبي أمتع وأفضل الاوقات، منوها بأن الابتسامة الاولى على وجوة السياح والزوار عندما يدخلون دبي عن طريق مطارات الإمارة يكون سببها الاستقبال عالي المستوى والاجراءات المبسطة وجهد جبار يبذله موظفو الاقامة وشؤون الاجانب، وبعد ذلك يأتي دور هيئة الطرق والمواصلات التي تأخذ السياح والزوار من المطارات من خلال سيارات الاجرة والمترو وتوصلهم لوجهتم، ومن هناك يبدأ دور الفنادق ثم مراكز التسوق والاماكن الترفيهية.

وقال: نحن وكل هذه الجهات نعمل يدا بيد وفي منظومة واحدة لكي نضمن انه عندما يغادر السائح والزائر دبي تكون ابتسامة الرضى على وجهه مثل اللحظة التي يدخل فيها الامارة.

مسؤولية

واكد المري ان فوز دبي باستضافة الحدث العالمي يتوجب ويضع عليهم مسؤولية تنظيم الحدث والاستعداد له على اكمل وجه وبشكل يفوق التوقعات، متطرقا خلال محاضرته عن سبعة مبادئ تكمن في الطاقة الايجابية، لافتا إلى انه من المهم أن يعي الموظفون أهمية الطاقة الإيجابية وطرق التفكير الايجابي في تعزيز وغرس ثقافة الإبداع والتميز في عدة مبادئ رئيسية للطاقة واستثمارها في حياتنا اليومية.

وأضاف: "إن السعادة بذرة في حياة الإنسان وليست ثمرة بحيث إنها تحيط به لمن يستطيع الوصول إليها، فيجب أن نقيّم مكتسباتنا ونقرنها بخسائرنا ومواجهة الحياة بتفاؤل وسعادة وايجابية مطلقة، مشيراً أن استثمار الإمكانات تغير الأداء والتفكير مما يمكّن الموظف إلى إيجاد حل للمشكلة بإبداع واحترافية".

وأشار اللواء المري أنه لا بد من وجود الثقة بين الأفراد بالتطلع إلى الأمام وتحقيق النجاح بالإرادة، فالابتسامة والسعادة هي مفتاح تحقيق الهدف المرجو، كما أكد أن النجاح ليست مرحلة مؤقتة بل النجاح رحلة طويلة يجب العمل بإيجابية لبلوغها والتطلع للتحديات القادمة لمتابعة الطريق وذلك بالتطوير المستمر. إشادة

أشاد اللواء محمد المري بالملازم أول إبتسام الزعابي والوكيل أول علي مجان التابعين لإدارة الاتصال المؤسسي والرقيب سعود المالح من موظفي الإدارة على جهودهم المبذولة والتفاني في عملهم الذي يعكس الطاقة الإيجابية.

كما أشاد بعمل موظفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي والجهد الكبير الذي يقومون به بشكل يومي وحثهم بالعمل كفريق عمل واحد متعاون يخدم جميع المتعاملين الكرام بابتسامة. وحرصه على مواصلة العمل الجماعي والتطلع للتحديات المستقبلية والاستعداد من الآن لاستضافة معرض إكسبو 2020 والنجاح في تنظيمه.