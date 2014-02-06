ضاحي خلفان يكرّم 156 خريجاً و84 من الدراسات العليا

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أن أكاديمية شرطة دبي، بفضل توجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة واهتمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، نشأت وترعرعت وتفوق خريجوها وخريجاتها في دراستهم وحياتهم ووظائفهم.

جاء ذلك خلال توزيع الشهادات على خريجي الدفعة الحادية والعشرين من طلبة أكاديمية شرطة دبي، بعد أن انتقل الحفل إلى قاعة «مكتوم بن راشد»، إذ قام معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، يرافقه اللواء خبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، واللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعقيد الدكتور غيث غانم السويـدي، مدير أكاديمية شرطة دبي بالنيابة، بتوزيع الشهادات على خريجي الدفعة الحادية والعشرين من الطلبة المرشحين البالغ عددهم 156 طالباً، وكرم 84 طالباً من طلبة الدراسات العليا من خريجي الأكاديمية، والحاصلين على درجتي الدكتوراه والماجستير، من أرقى جامعات العالم بمنحهم وسام التفوق.

وهنأ معاليه جميع الخريجين والحاضرين من أهلهم، مؤكداً أن أكاديمية شرطة دبي، بفضل توجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة واهتمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، نشأت وترعرعت وتفوق خريجوها وخريجاتها في دراستهم وحياتهم ووظائفهم، وتميزوا في مناصبهم التي شغلوها في كل القطاعات، إذ تم إعدادهم وتأهيلهم على أعلى مستوى تعليمي، ليكونوا متسلحين بالعلوم القانونية والأمنية والشرطية، ويكونوا إضافة جديدة للأجيال التي تخرجت من قبلهم، يواصلون المسيرة ويسهمون في تطوير المؤسسات والأجهزة، سواء في دولة الإمارات، أو في بعض الدول الشقيقة التي ابتعثت طلاباً لها للدراسة في الأكاديمية منذ بداياتها، على مدى سبعة وعشرين عاماً من العطاء العلمي.

شرف وتشريف

من جانبه، قال العقيد الدكتور غيث غانم السويـدي، «إنه شرف وتشريف لأكاديمية شرطة دبي، أن تحظى اليوم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وحضور كوكبة كريمة من كبار رجالات الدولة والمسؤولين والضيوف، لمشاركة صرحنا العلمي الشامخ في الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من خيرة أبنائه، بعد أن قرنوا ما درسوه علماً بما تدربوا عليه عملاً، فاكتسبوا به صقالاً، وازدادوا به كمالاً، فأصبحوا من اليوم، بعون الله، قادرين على حمل رسالة الأمن، وإنفاذ القانون بكل حزم وعدالة وتفان وإخلاص».

دفعة متميزة

وأكد «أن الأكاديمية تفخر اليوم بأن تقدم لسموكم هذه الدفعة المتميزة من خريجيها، فقد بلغت نسبة النجاح بالنسبة إليها 100%، إذ بلغ إجمالي طلاب هذه الدفعة 156 طالباً، حصل عشرة منهم في المجموع التراكمي على تقدير امتياز، و45 طالباً على تقدير جيد جداً، و 44 من هؤلاء الطلاب على مرتبة الشرف»، مضيفاً «أما بالنسبة إلى طلاب الدراسات العليا، فقد حصل 42 طالباً على درجة الماجستير في القانون وفي علوم الشرطة، وقد حصل 50 دارساً من مبتعثي القيادة العامة لشرطة دبي بالجامعات العربية والأجنبية على درجتي الماجستير والدكتوراه».

وقال «إنه اعترافاً بالفضل والعرفان لكل من أسهم في إعداد وتأهيل خريجي هذه الأكاديمية الفتية، فإنني أتوجه، نيابة عن سيدي اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، بالشكر والثناء والتقدير إلى سيدي معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وإلى سيدي اللواء خبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، وإلى مجلس إدارة الأكاديمية، وإلى جميع مديري ورجالات شرطة دبي، وإلى جميع الزملاء الضباط وأعضاء هيئة التدريس، والمدربين، وكل العاملين بالأكاديمية».

وأشار العقيد السويدي إلى «أن الأكاديمية قد اتخذت من العلم أساساً لحمل رسالة الأمن، فاحرصوا على هذا العلم، وتزودوا منه، فإنه خير الزاد في حاضركم ومستقبلكم، فبه يموت الجهل، وبه يخلد الإنسان، وبه تتحقق نهضة الأمم، عليكم بالإتقان والتفاني في العمل حتى يكون النجاح حليفكم إلى الأبد، تحقيقاً لمقولة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي: إنَّ النجاحَ يبقى مدى الحياةِ، أما التفوق فللأبدِ».

وخاطب الطلبة بأن عليهم أن يفخروا بأوطانهم التي وفرت لهم الدراسة بهذا الصرح العلمي العظيم، وأن يحرصوا كل الحرص على رد الجميل إليها بالتفاني والإخلاص في عملهم.

ضيوف الحفل ودروع تذكارية

احتفى اللواء خميس مطر المزينة بضيوف الحفل، إذ التقى الوفود المشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي، وتبادل معهم الدروع التذكارية، كما قام بتكريم أوائل الدفعة من الخريجين المرشحين، وهنأ الجميع بالتخرج، وطالبهم بأن يكونوا نبراساً لأوطانهم، لا سيما أنهم قدموا من دول خليجية عدة، وطالبهم بالالتزام وأداء واجبهم، وفقاً للقسَم الذي أقسموه على حماية الوطن، وتحقيق الأمن والأمان في ربوع الوطن كافة.

إن توجيهات صاحب السمو حاكم دبي بالعمل على تطوير نمط تدريب الضباط التقليدي في شرطة دبي، وتطوير طبيعة التعليم الأكاديمي بمواصفات شرطية، أحدثت نقلة نوعية في مخرجات التعليم الأكاديمي في دولة الإمارات، إذ استطاعت الأكاديمية الإسهام في النهضة الشاملة والتنمية المستدامة، وتمكين العنصر المواطن ليشغل مناصب مسؤولة في النيابة العامة، وبين القضاة والمستشارين القانونيين والمحامين، إضافة إلى تطوير الأداء في بيئة العمل الأمني والشرطي، للإسهام في تعزيز مكانة القيادة العامة لشرطة دبي التي تبوأتها عالمياً، لكون العنصر البشري الركيزة الأساسية والثروة الحقيقية التي تبنى عليها نهضة وتقدم وازدهار الأمم.