صُدور العدد 14 من «وطن بلا مخدرات»

صدر عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي العدد الرابع عشر من المجلة الإخبارية التوعوية والثقافية "وطن بلا مخدرات" لشهر يناير الماضي، التي يرعاها المركز الوطني للتأهيل، حيث تناول العدد مواضيع متنوعة أبرزها استقبال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمكتبه وفد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وذلك للسلام على سموه وتسليمه نسخة من مجلة وطن بلا مخدرات، بالإضافة لخبر يتناول الدور المحوري الذي قامت به شرطة دبي من خلال تمرير معلومات موثوقة حول شحنة مخدرات ضخمة بالمحيط الهندي تزيد قيمتها على نصف مليون درهم تم على إثره ضبط 10 أشخاص من جنسيات مختلفة.

وتناول العدد سرد قضية الحدث الذي قبض عليه وهو يهرب ويروج المخدرات، ولقاء مع مدير مكتب ضمان الجودة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات الرائد جاسم مال الله اللوغاني يشرح الأدوار المناطة على المكتب في تطوير وتحسين الأداء في الإدارة وفق أعلى معايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى العديد من المقالات والقصص الواقعية الصادرة من ملفات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالإضافة إلى تناول النشرة العديد من المواضيع ذات الصلة بمكافحة المخدرات وأضرارها وطرق الوقاية منها والسُبل الكفيلة للحد من انتشار المخدرات والفعاليات المتنوعة التي تنفذها الإدارة في سبيل التعريف بأضرارها.