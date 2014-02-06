القبض على متعدي المنازل برأس الخيمة

تمكنت إدارة التحريات و المباحث الجنائية بالإدارة العامة للعمليات الشرطية بشرطة رأس الخيمة من القبض على متعدي المنازل في بعض مناطق رأس الخيمة وهو آسيوي الجنسية(ك.ا.ز) 28 سنة ، وتعود تفاصيل القضية بحسب ما صرح بها العقيد عبد الله علي منخس مدير إدارة التحريات و المباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة بأنه وردت عدة بلاغات خلال الفترة الماضية تفيد بتعرض عدد من المنازل للتعدي والتلصص من قبل شخص مجهول وكذلك سرقة بعض المبالغ المالية.

وأضاف مدير إدارة التحريات و المباحث الجنائية ، أنه وبناء على ما تقدم من معلومات تم تشكيل فريق بحث و تحري وجمع استدلال و معلومات، كما تم تكثيف دوريات التحريات و المراقبة الليلة في المناطق على وردت منها البلاغات وأثناء قيام أحدى الدوريات بمهامها لوحظ احد الأشخاص في وقت متأخر من الليل يحاول التعدي على أحد المنازل وعليه تم ضبطه وبمواجهته أعترف بقيامه بالتعدي والتلصص على أكثر من منزل في عدد من المناطق بوقت سابق، وسرقة بعض المبالغ المالية، وعليه تم تحويل ملف القضية للجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية بحقه ولينال جزاؤه العادل.

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> كما ناشد العقيد عبد الله منخس مدير إدارة التحريات و المباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة، كافة المواطنين و المقيمين إلى ضرورة سرعة الإبلاغ فوراً عن أية تصرفات قد تثير الشك و الريبة، وأيضاً عدم إطلاق الشائعات حول بعض القضايا مما قد يثير الخوف والرعب في نفوس كافة أفراد المجتمع ويفتح باب لأصحاب النفوس الضعيفة لاستغلال تلك الشائعات و تضخيمها و الإضافة عليها بطريقة قد تروع الشارع، و تخلق نوع من عدم الاستقرار أو عدم الشعور بالأمن، و أن الحقيقة غير ذلك تماماً فأجهزة الشرطة دائماً بالمرصاد لكافة من يحاول زعزعة الأمن و الاستقرار في الدولة، للتصدي لهم و متابعتهم و رصدهم وضبطهم، وأن يد العدالة ستطالهم أينما ذهبوا لينالوا جزاؤهم العادل.