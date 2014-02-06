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المملكة دفعت كامل حصتها البالغة (320) مليون دولار في رأسمال صندوقي القدس والأقصى

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    صرح مصدر مسؤول لوكالة الأنباء قائلاً // اطلعت المملكة على ما نشرته صحيفة (الغد) الأردنية من تصريحات منسوبة لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السيد/ أحمد قريع، والتي أشار فيها إلى عدم وفاء الدول العربية بالتزاماتها حيال دعم صندوق القدس بمليار دولار أمريكي والتي أقرتها القمم العربية// . وأكد المصدر أن المملكة العربية السعودية وفي إطار دعمها المستمر للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، والتزامها بمقررات القمم العربية فقد قامت بدفع كامل حصتها البالغ مجموعها(320) مليون دولار أمريكي في رأسمال صندوقي القدس والأقصى اللذين قررت قمة القاهرة عام 2000 م إنشاءهما بموارد مالية تبلغ مليار دولار. واختتم المصدر التصريح بالتعبير عن الأمل في أن تراعي مثل هذه التصريحات الدقة عند إصدارها، والحرص على الاستناد فيها إلى معلومات موثقة.

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