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ولي العهد بحث مع قائد الجيش الباكستاني تعزيز التعاون

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ولي العهد بحث مع قائد الجيش الباكستاني تعزيز التعاون ولي العهد بحث مع قائد الجيش الباكستاني تعزيز التعاون

    استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالمعذر امس الفريق أول ركن راحيل شريف قائد الجيش الباكستاني والوفد المرافق له. وفي بداية الاستقبال رحب سمو ولي العهد بقائد الجيش الباكستاني في بلده الثاني المملكة متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة. وقد عبر معاليه عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بسموه معرباً عن شكره وتقديره لكرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي قوبل به والوفد المرافق له. وجرى خلال الاستقبال استعراض آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بالإضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك . وتفضل سمو ولي العهد خلال الاستقبال بتقليد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين حفظه الله. حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن حسين بن عبدالله القبيل ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان وقائد القوات البرية الفريق ركن عيد بن عواض الشلوي ومدير عام المؤسسة العامة للصناعات العسكرية اللواء المهندس عبدالعزيز بن إبراهيم الحديثي ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع المكلف فهد بن محمد العيسى والملحق العسكري السعودي لدى الباكستان العميد طيار ركن سعيد بن مشافي عفتان وسفير باكستان لدى المملكة محمد نعيم خان والملحق الباكستاني العميد طاهر ملك.

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