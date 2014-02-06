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استشهاد شرطي اثر اصابته بطلق ناري في الشرقية

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استشهاد شرطي اثر اصابته بطلق ناري في الشرقية استشهاد شرطي اثر اصابته بطلق ناري في الشرقية

استشهد الطبلاوي فتحي موسى 31 عاما عاما خفير بقسم شرطة القنايات بالشرقية الشرقية ، متأثرا بإصابته بأعيرة نارية ، أطلقها عليه وزميل له لقي حتفه في وقت سابق اليوم ، أثناء عودتهما من عملهما ، مجهولان يستقلان دراجة بخارية .
> و كان اللواء سامح الكيلاني مدير أمن الشرقية ، قد تلقى إخطارا من مستشفى الزقازيق الجامعي يفيد بوصول المجني عليه و زميله شريف حسن بيومي 30 عاما جندي درجة أولى بقسم الترحيلات بمديرية أمن الشرقية، مصابين بطلقات نارية في الرأس ، و أنه تم إيداعهما وحدة العناية المركزة لخطورة حالتيهما ، إلا أنهما فارقا الحياة واحدا تلو الآخر ، عقب ساعات من
> وصولهما .
> فتوصلت التحريات ، إلى أن المجني عليهما كانا يستقلان دراجة بخارية، في طريق عودتهما لقريتيهما “بني عباد” و “أم الزين” .
> و بالقرب من قرية “النخاس” على طريق “الزقازيق – ميت غمر” ، أطلق عليهما مجهولان ملثمان عدة أعيرة نارية ، فأصابت كليهما رصاصتان في الرأس .
> و تولت النيابة العامة التحقيق بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية .
> و قد تم تشييع جثماني الشهيدين في موكبين مهيبين بقريتيهما “أم الزين” و “بني عباد” مركز الزقازيق ، بمشاركة آلاف المواطنين و قيادات الشرطة يتقدمهم اللواء سامح الكيلاني مدير الأمن ، والذي قدم تعازيه لأسرتيهما ، و تعهد ببذل أقصى الجهود ، لتحديد الجناة و ضبطهم و القصاص منهم ، حتى يكونوا عبرة لغيرهم .

 

أ.ش.أ

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