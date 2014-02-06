أوبريت غنائيّ لنجوم السعودية يفتتح "الجنادرية 2014"

بعد غياب الأوبريت الغنائي عن حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" في نسختيه السابقتين، يعود الأوبريت الغنائي الذي يحمل هذا العام اسم "شعب وملك" ليفتتح فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان الجنادرية، يوم الأربعاء المقبل في 12 فبراير في العاصمة الرياض.

ملحن أوبريت الجنادرية ناصر الصالح أعلن هذا العام لـ"سيدتي نت" أنّ التحضيرات الفنية للأوبريت الغنائي الذي سيعرض في افتتاح فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 2014 في نسخته الـ29 انتهت، ثمّ تابع: "انتهينا من تسجيل الألحان الخاصة بالأوبريت، وتمّ مؤخراً تركيب أصوات الفنانين المشاركين في الغناء على الألحان، حيث تمّ تسجيل المقاطع الخاصّة بفنان العرب محمد عبده وماجد المهندس وراشد الماجد وعبدالمجيد عبدالله".

وأكد الصالح أنه سيصل إلى الرياض مطلع الأسبوع المقبل قادماً من القاهرة، من أجل البروفاتن فيما التحضيرات النهائية للعرض والحفل الفني متواصلة، مبيّناً أنه وفريق العمل بالأوبريت قد بذلوا مجهوداً كبيراً خلال الفترة الماضية، وقال: "البروفات ستبدأ بداية الأسبوع المقبل، فيما سيتمّ إجراء بروفة ختامية "جنرال" للعرض، بحضور كافة عناصر الأوبريت الغنائية والتمثيلية والاستعراضية، يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، وأتوقع إن شاء الله أن تتمّ البروفات بسلاسة لتعاملي مع نجوم كبار وقوفوا على مسرح الجنادرية من قبل عدّة مرات".

وأوضح الملحن ناصر الصالح أنّ تلحينه أوبريت الجنادرية للمرة الثالثة هو من أهمّ المحطات في مشواره الفني، معتبراً ذلك دليلاً على ثقة المسؤولين عن هذا المهرجان الوطني بموهبته وقدرته الفنية، معتبراً ذلك شرفاً وتكريماً لأيّ، ومعبّراً عن فخره واعتزازه بتقديم مثل تلك الأعمال التي تعدّ فرصة للتعبير عن محبّته للوطن".

وتابع الناصر شرح مضمون الأوبريت فبيّن أنّه يتحدّث عن علاقة الملك بالشعب، وعن الحبّ الكبير الذي يُكنّه الشعب للملك، وهو ما تعبّر عنه لوحات الأوبريت، إضافة إلى منجزات خادم الحرمين للمملكة وشعبها، متمنياً أن يقدم شيئاً يليق بالمملكة ويحظى بإعجاب الجمهور.

وأضاف الصالح: "ماجد المهندس من أعز الفنانين وأقربهم إليّ من الناحية الشخصية، ولعب دوراً كبيراً في الإشراف على الأوبريت، حيث بذل مجهوداً كبيراً في التحضير للأوبريت في القاهرة، من خلال آرائه وأفكاره الفنية التي أفادتني كثيراً في تنفيذ ألحان الأوبريت، ووضعنا كفريق عمل ثلاثيّ أنا والشاعر عبدالله أبو راس وماجد الخطوط العريضة للأوبريت الفني خلال بروفات الطاولة العديدة التي تمّت في القاهرة".

من جهته، شدّد الشاعر عبدالله أبو راس على أنّ هناك تعاوناً كبيراً بين أعضاء الفريق الفني المكوّن منه ومن الملحّن ناصر الصالح والفنان ماجد المهندس، وتابع: "أعتقد أنّ ما أسهم في تعزيز هذا التعاون علاقة الصداقة القوية التي تربط ناصر وماجد والتي تربطني بناصر الصالح، إضافة إلى علاقتي الشخصية الجيدة مع ماجد، بجانب النجاحات الكبيرة التي حققتها أعمالنا المشتركة من قبل، حيث عملنا كفريق واحد، وأجرينا العديد من البروفات والاجتماعات الفنية في القاهرة، وكلّ منّا كان يُبدي رأيه في أي شيء في العمل، وننفذ ما نتوصل إليه ثلاثتنا بالتوافق والاتفاق".

وأوضح الشاعر عبدالله أبو راس أنه ليس لديه تواصل مع المطربين المشاركين في الأوبريت، مبيناً أنّ علاقته فقط بناصر الصالح وماجد المهندس للتحضير وتنفيذ الأوبريت، وتابع: "عملت مع فنان العرب في بعض الأغاني الخاصة، فيما قدّمت عدداً من الأغاني للفنان راشد الماجد، منها "أيام السراب" و"راحوا الطيبين"، وتربطني به علاقة قوية، وهو الأقرب إليّ من الناحية الشخصية من بين مطربي أوبريت الجنادرية. ورغم أنّ علاقتي طيّبة بالفنان عبدالمجيد عبدالله إلا أننا لم نعمل سوياً من قبل، وأتمنى أن يكون بيننا تعاون فني قريباً، فأنا حريص على ذلك".

ولفت أبو راس إلى أنّ لديه عملاً فنياً جديداً مع الفنان فهد الكبيسي، سيكون في ألبومه الجديد، بألحان وضعها ناصر الصالح ووزّعها مدحت خميس، بجانب مجموعة أغاني للمطرب علي بن محمد.

يُشار إلى أن أوبريت الجنادرية في نسخته التاسعة والعشرين هو من كلمات الشاعر عبدالله أبو راس لأوّل مرّة، ومن ألحان الملحن ناصر الصالح، فيما يتولى الإشراف الفني على كامل العمل من الناحية الموسيقية الفنان ماجد المهندس. ويُغنّي في الأوبريت كلّ من: محمد عبده وراشد الماجد وماجد المهندس وعبدالمجيد عبدالله، على أن يتولى التوزيع مدحت خميس، والهندسة الصوتية محمد حمدي، والإيقاعات أحمد العونة، والكورال مجموعة البحرين.

ويتكون أوبريت "قبلة النور" من عدد من اللوحات الاستعراضية والغنائية والدرامية، وتدور موضوعاته حول علاقة الملك بالشعب السعوديّ وحبّ الشعب للملك، واللحمة الوطنية بين القيادة والشعب، كما يُبرز المشاعر الفيّاضة من الحبّ والاحترام والتقدير لخادم الحرمين من شعبه، كما يُلقي الضوء على العديد من مآثر وإنجازات الملك، ويرصد العلاقة من جميع الأوجه والمجالات، مع تبيان المواقف المشرفة للمملكة قيادة وشعباً لدعم الحق والسلام والعالمين العربي والإسلامي، إلى جانب الاعتزاز بالوطن وترابه الغالي، فيما يتحدّث عن مفهوم المواطنة، ويلقي الضوء على الإنجازات التي حققتها المملكة في المجالات كافة.

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