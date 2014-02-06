سعاد عبدالله: "ثريا" نموذج لتحديات امرأة وكفاحها في المجتمع

يتواصل العمل بتصوير المسلسل التلفزيونيّ الجديد "ثريا"، من تأليف الكاتبة نوف المضف، ومن إخراج الفنان محمد دحّام الشمري، فيما تُسند البطولة إلى النجمة القديرة سعاد عبدالله، والإنتاج إلى "صباح بكتشرز".

وفي تصريح خاص لـ"سيدتي نت"، شدّدت الفنانة القديرة سعاد عبدالله على أهمية العمل، وعلى الشخصية التي تقدّمها في المسلسل الجديد، بقولها: ""ثريا" نموذج حقيقيّ لتحديات امراة تواجه المجتمع وأسرتها لتعيش حياتها كما تريد. هو عمل ثريّ بالمضامين والقيم الاجتماعية التي صاغتها بعناية الكاتبة المتميّزة نوف المضف، وكأنها بذلك ترصد جوانب مهمّة من تاريخ المرأة وكفاحها الاجتماعيّ من أجل التغيير" .

وتتابع سعاد عبدالله تصريحها بالقول: "المحور الأساسي في هذا العمل ينطلق من خلال شخصيّة "ثريا"؛ تلك المرأة التي تتزوج مرتين بطريقة غير تقليدية، بعد أن تزوّجت زواجاً تقليدياً بحتاً، وهي في سنّ صغيرة، حيث لم تستوعب لحظتها ما يدور حولها من ظروف" .

ثمّ أضافت: "بطلة العمل تزوّجت للمرة الأولى رجلاً ثريّاً وكان ذلك بإرادة والدتها. وأنجبت منه ابنها "ضرار" إلى أن يأتي الوقت الذي تمرّدت فيه، حيث طلبت الطلاق، لأنّها تشعر بالحبّ، وكانت مجبرة على الزواج من والد ابنها... ثمّ تمضي الأحداث التي لا أريد أن أستبق عرضها خلال الدورة الرمضانية المقبلة بإذن الله".

وتستطرد الفنانة سعاد عبدالله: "العمل يتضمن كمّاً من المفاجآت على صعيد تقديم الشخصيات. وفي هذا الجانب، هناك شخصيّة إضافية سأقدّمها خلال العمل الجديد أيضاً" .

ويُشارك في بطولة المسلسل عدد بارز من النجوم، بالإضافة إلى الفنانة سعاد عبدالله كلّ من زهرة الخزرجي وفهد العبدالمحسن وأمل العوضي وفاطمة الحوسني وغرور وحسين المهدي وصمود وعبداللة الباروني وفرح الصراف وعبدالله الزيد ويوسف البلوشي وعدد آخر من الفنانين...".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"