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مرور مطروح يضبط سيارة ملاكي مسروقة من القاهرة

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مرور مطروح يضبط سيارة ملاكي مسروقة من القاهرة مرور مطروح يضبط سيارة ملاكي مسروقة من القاهرة

تمكن النقيب شادي محمد البيومي و النقيب أحمد متولي قنديل من قوة إدارة مرور مطروح والقوة المرافقة من ضبط سيارة ماركة شيفرولية نبيتي اللون موديل 2011 بدون لوحات معدنية وأثناء الضبط فرا قائدها هاربا.

وبرفع بصمتي الشاسية والموتور للسيارة المضبوطة تبين أنها تحمل شاسية رقم 21925 موتور 3830911 ومنصرف لها اللوحات المعدنية رقم 176 ب – ع – ل ومبلغ بسرقتها في المحضر رقم 9514 لسنة 2012 جنح قسم شرطة السلام – القاهرة بتاريخ 9/5/2012 عن بلاغ سهير عبد الجواد السيد.
> تم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وضبط قائد السيارة الهارب وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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