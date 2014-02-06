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برلمان الكويت يصوّت لصالح التحقيق في صفقة «إيرباص» ومشروع للكهرباء

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صوّت البرلمان الكويتي، الأربعاء، لصالح التحقيق في عقد منح لكونسورتيوم بقيادة «جي.دي.إف سويز» لمشروع للكهرباء في البلاد، واتفاق بين الناقلة الوطنية وشركة إيرباص لشراء وتأجير طائرات.

وكانت الكويت منحت مشروع محطة الزور الشمالية المستقلة للماء والكهرباء العام الماضي لـ«كونسورتيوم» بقيادة «جي.دي.إف سويز»، ويضم «سوميتومو» اليابانية وشركة عبد الله حمد الصقر وإخوانه الكويتية.

والمشروع، الذي يهدف لبناء محطة لإنتاج 1500 ميجاوات من الكهرباء ومحطة لتحلية المياه هو أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت، ويعتبر اختبارًا لبلد يكافح لجذب المستثمرين الأجانب.

ويريد المشرعون أيضا التحقيق في كل الصفقات، التي اتفقت عليها الخطوط الجوية الكويتية التي تسعى لأكبر عملية إحلال وتجديد لأسطولها منذ الغزو العراقي في عام 1990.

ووقعت الخطوط الكويتية في ديسمبر اتفاقا أوليا مع ‘يرباص لشراء 25 طائرة جديدة في صفقة قيمتها 4.4 مليار دولار بالأسعار الرسمية.

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