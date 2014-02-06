اليوم.. النقض تنظر طعون متهمي “مذبحة بورسعيد”

تنظر محكمة النقض اليوم، الخميس، برئاسة المستشار أنور الجابرى وعضوية المستشارين أحمد عبد القوى وحامد عبد اللطيف ونافع فرغلى ونجاح موسى ومصطفى الصادق ومحمد طاهر، الطعون المقدمة من 73 متهما في القضية المعروفه إعلاميا بـ “مذبحة بورسعيد”.

ويطعن المتهمون على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات بورسعيد بمعاقبة 45 متهما بعقوبات متفاوتة وتبرئة 28 آخرين من بينهم قيادات الشرطة، حيث عاقبت المحكمة 21 متهمًا بالإعدام شنقاً وبالسجن المؤبد 25 عامًا لـ5 متهمين، والسجن 15 عامًا لـ10 آخرين والسجن 10 سنوات لـ6 متهمين، و5 سنوات لمتهمين اثنين، وسنة مع الشغل لمتهم لاتهامهم بقتل 74 من الألتراس الأهلاوى أثناء مباراة كرة القدم بين النادى المصرى والنادى الأهلى باستاد بورسعيد فى أول فبراير 2012.