مستقبلنا الثقافى إلى أين.. من الأمازيغية إلى الكردية

هل نحن حقا فى حاجة لنعود إلى هذا الموضوع مرة أخرى، وفى كل مرة كان يقال لنا العكس، إنها ليست نظرية المؤامرة، هكذا كان يقال ليستمر المراقب أو المواطن العربى بعدها ليتحدث عن عشقنا العربى لإلقاء اللوم على الآخر فيما انتهينا إليه.

ونحن لا ندخل فى جدل عقيم مع أحد، فمسؤوليتنا عما يحدث لنا وبنا فى الداخل - خاصة فى المجال الثقافى - لا نقلل منها، وأصبحت من الأشياء العامة المعروفة، حتى أصبح الغلو فى إلقاء الهم على الآخر هو السبب الذى يستنكر له كل من حاول إلقاء السبب على الداخل.

نقول هذا كله ونحن نتحدث عما يحدث فى بلادنا العربية حولنا، ولن نستعيد ما يحدث من الغضب الطائفى أو القبائلى الذى يحدث هنا الآن فى الهم الطائفى الموجود اليوم فى لبنان والعراق ومصر والسودان واليمن والكويت والبحرين بل التوقف عند بلد واحد كسوريا يضع أيدينا على هذه الفوضى فى بلد واحد بين الأكراد والعرب والتركمان والسنة والشيعة والمسيحيين إلى غير ذلك. نعرف كل هذا ونقرؤه فى الوكالات والشبكات الاجتماعية ونعانى منه فى حياتنا وفى مستقبلنا، لكن نريد أن نتمهل عند بلد محدد لنضرب مثالا واحدا لما يراد بنا..

فماذا يحدث فى ليبيا اليوم؟

وبين أيدينا العديد من الخطط الغربية لتقسيم - ليس ليبيا فقط - ولكن المغرب العربى للوصول من أقصى المغرب العربى إلى أقصاه فى ليبيا تحت مسمى مخادع «اتحاد فيدرالى»، فهناك وثيقة نشرت عام 1982 - نشرت بمجلة «كيفونيم» - وهناك وثيقة سرية أخرى - على سبيل المثال - لجهاز المخابرات البريطانى MI5 فى منتصف الخمسينيات.. ونكتفى هنا بالإشارة إلى الوثيقة الأخيرة التى تؤكد أن هناك محاولات مخططاً لها وتنفذ إبان عقد المؤتمر الشعبى العام فى ليبيا فى بداية عام 1997 وتحديداً فى شهر فبراير من هذا العام.

ويوضح التقرير السرى، فى صفحته الثانية هنا، أن خطة الانقلاب على القذافى تتمثل فى شن هجمات على عدد من المنشآت العسكرية والأمنية فى ليبيا، مثل القاعدة العسكرية فى مدينة ترهونة، بالإضافة إلى القيام بتدبير «اضطرابات مدنية» متزامنة فى عدد من المدن، منها بنغازى، مصراتة وطرابلس... إلى غير ذلك من المدن الليبية. الإعلان العام يشير إلى أن الهجوم على الزعيم الليبى يكون بهدف واحد هو مساعدة المعارضة الوطنية.

بيد أن الواقع يؤكد شيئاً آخر، أن التنظيم الذى بدأ من القرن الماضى مازال مستمراً حتى اليوم.

الخطر المعاصر يحتم علينا التنبه إلى ما يخطط بدأب لنا اليوم فى زمن الميليشيات وتراجع الأمن من الشرق ـ فى درعا ـ إلى الغرب ـ فى مصراتة، وما بعدهما، ولا يتنبه إليه أحد من كتابنا الكبار فى وقت ننشغل فيه عن حالة «الفوضى» غير الخلاقة بما وراءها من اتهامات وقضايا وهمية تشغلنا عما يدبر لنا فى المستقبل... يشغلنا عما يدبر لنا بليل ـ ونحن نستعيد ملامح المستقبل الثقافى ـ بين الفوضى والمؤامرة.. وهو ما نستعيد معه السؤال الأول: مستقبلنا الثقافى إلى أين؟ أهى فوضى أم خيانة عظمى؟

من يجيب أيها السادة؟!!

من سخرية القدر أننا أثناء كتابة هذه السطور لاحظنا أصواتاً عالية من سيوة فى مصر ـ وإن تكن ضئيلة ـ تتحدث عن ضرورة أن يتحدث سكان سيوة الأمازيغية على أنها اللغة المتبادلة بينهم، وتعالت هنا وهناك فى ليبيا أصوات تنادى بالحكم الذاتى، آخرها ما أعلن فى الحكومة القائمة، والدعوة أن تحول البلاد إلى النظام الفيدرالى فى بنغازى أو فى جنوب فزان، فضلاً عن تعالى الأصوات فى الزنتان فى الغرب ثم فى طرابلس إلى الإعلان عن حالة الفوضى المريعة التى يمر بها شرق البلاد وغربها!!!.. وعلامات التعجب لا تنتهى.