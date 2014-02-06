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حريق في موقع لتخزين «النفايات النووية» بالولايات المتحدة

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يكافح إطفائيون، الأربعاء، لاحتواء حريق شب في موقع لتخزين النفايات النووية في ولاية نيومكسيكو (جنوب غرب الولايات المتحدة)، وفق ما علم من السلطات التي أوضحت أنه تم إجلاء شخص.

واندلع الحريق في عربة نقل ملح في قبو موقع «واست ازيولايشن بيلوت بلانت» قرب كارباد، حسبما أوضحت وزارة الطاقة في بيان، ويؤمن الموقع تخزين نفايات مشعة متوسطة النشاط على الأمد البعيد ناتجة من أنشطة الدفاع الأمريكية.

وأضافت الوزارة: «تم إحصاء جميع العاملين في القبو وإخلاؤهم إلى السطح»، موضحة أنه «لا توجد أي نفايات قرب الحريق»، وتم تعليق كافة أنشطة التعامل مع النفايات وتم نقل «العديد من الموظفين» إلى المستشفى لأنهم قد يكونون استنشقوا دخان الحريق.

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