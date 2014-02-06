حبس 70 من أعضاء الإرهابية فى أحداث شغب الذكرى الثالثة لثورة يناير

جدد المستشار أحمد دبوس رئيس نيابة العجوزة، حبس 70 متهما من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

وكان قد ألقى القبض عليهم لإثارتهم الشغب فى 24 و25 يناير الماضى، أثناء احتفالات الذكرى الثالثة للثورة بمنطقة العجوزة.

وكشفت التحقيقات التى أجراها حسام القرشى مدير نيابة العجوزة عن أن المتهمين تختلف انتمائاتهم بين العناصر الإخوانية وأعضاء الحركات الثورية والألتراس وأنهم شاركوا فى أحداث الشغب التى وقعت بمنطقة أرض اللواء وشارع مصطفى محمود وشهاب.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات الانضمام إلى جماعة محظورة ومقاومة السلطات وقطع الطريق وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.

وكشفت التحقيقات عن أن الأحداث التى وقعت بمنطقة أرض اللواء وشارعى شهاب ومصطفى محمود أسفرت عن سقوط 11 قتيلا أصيبوا جميعهم بطلقات نارية.