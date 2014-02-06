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المغازى: قرار السيسى بترشحه مصرى 100% ويؤكد عدم خضوعه للخارج

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المغازى: قرار السيسى بترشحه مصرى 100% ويؤكد عدم خضوعه للخارج المغازى: قرار السيسى بترشحه مصرى 100% ويؤكد عدم خضوعه للخارج

أشاد عبد الله المغازى البرلمانى السابق، بما قاله المشير السيسى لجريدة السياسة الكويتية حول حسم أمره بالترشح للرئاسة تلبية لطلب الشعب، مؤكدا أن هذا القرار يعد مصريا 100 %، موضحا: "قرار يدل على أنه لم يخضع للضغوط الخارجية من الإتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية بعدم ترشحه".

وأضاف "المغازى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القرار يعكس مصريته الخالصة وأنه يسير على نهج واحد منذ 30 يونيو وهو أن أولا، لافتا إلى أن السيسى يدعمه الشعب أولا قبل الجيش، وذلك ردا على أنه مرشح الجيش.

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