بالفيديو - ريال مدريد ينتقم بثلاثية في أتليتكو.. ويضع قدما في النهائي

وضع ريال مدريد قدما في نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز في ذهاب دور الأربعة على جاره أتليتكو في ملعب سانتياجو برنابيو بثلاثة أهداف من دون رد.

تعاون أتليتكو مع ريال مدريد بشكل كبير، إذ اصطدت كرتين في أجساد لاعبي الفريق الضيف لتتغير مسار التصويبتين وتتحول إلى هدفين.

سدد بيبي كرة قوية في بداية اللقاء، اصطدت بجسد ميراندا وسكنت مرمى أتليتكو.

ثم سجل خيسي رودريجز الهدف الثاني لريال مدريد من بينية ذكية للأرجنتيني المتألق أنخل دي ماريا.

وصوب دي ماريا نفسه كرة، اصطدت بجسد مدافع أتليتكو وغيرت أيضا اتجاهها وسكنت مرمى كورتوا حارس الفريق الضيف.

إنجاز كاسياس

قدم ريال مدريد مباراة جيدة، متفوقا تماما على أتليتكو الذي لم يهدد مرمى الميرنجي سوى في حالات قليلة.

وحمى إيكير كاسياس مرمى ريال مدريد من لدغة وحيدة كادت أن تقتنص الميرنجي بقدم أردا توران.

تألق كاسياس جعله يحقق إنجازا كبيرا، إذ لم يخسر الحارس الإسباني أي مباراة ضد أتليتكو مدريد منذ 15 عاما.

انتقام ملكي

انتقم ريال مدريد من جاره الذي فاز عليه في نهائي كأس الملك في العام الماضي.. كما أسقط الميرنجي في الجولة السابعة من الموسم الجاري لليجا.

نجح بيبي في تقليص خطورة دييجو كوستا، وتفنن شابي ألونسو في استخلاص الكرات من الخصوم.

في المقابل لم يظهر كريستيانو رونالدو كثيرا، لكن دي ماريا وخيسي منحا ريال مدريد الكثير من الحيوية في الهجوم.

جاء الهدف الأول بعدما تقدم بيبي تاركا مكانه الدفاعي، وصوب كرة قوية كانت في طريقها للزاوية الضيقة لكورتوا، قبل أن تصطدم في جسد مدافع وتحول طريقها للشباك.

تحكم ريال مدريد في إيقاع اللقاء، ولم يظهر دييجو كوستا إلا في صداماته مع بيبي وسيرخيو راموس ودي ماريا على التوالي.

احتدمت المباراة حين حصل بيبي على بطاقة صفراء للاعتداء على كوستا، ثم اعتدى كوستا على دي ماريا.

في الحالتين أشهر الحكم بطاقة صفراء، لكن تلك التي نالها كوستا كانت غير هينة، كونها تعني أن الإسباني صاحب الأصول البرازيلية لن يلعب جولة الإياب.

خلال بداية الشوط الثاني تحسن مستوى أتليتكو وتقدم الفريق أكثر للهجوم.. لكن من دون تهديد كبير لكاسياس الذي تلقى تصويبة قوية وأبعد ركلتين ركنيتين.

ثم حسم ريال مدريد المباراة بهدفين، الأول من هدية لدي ماريا والثانية هدية من أتليتكو مدريد لدي ماريا نفسه.

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