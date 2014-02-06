دربي مدريد ينهي مسيرة 23 مباراة لأتلتيكو دون خسارة

مدريد، (إفي): أنهت الخسارة الثقيلة التي منى بها أتلتيكو مدريد في دربي العاصمة الإسبانية أمام ريال مدريد 0-3 في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك لكرة القدم، أفضل مسيرة في تاريخ الـ"روخيبلانكوس" بدون هزائم.

وامتدت لـ23 مباراة رسمية دون أن يعرف الخسارة، وهي نفس المدة التي أكملها في بداية الموسم الماضي.

وتعد الخسارة هي الثانية لـ"الروخيبلانكوس" هذا الموسم، بعد التي منى بها أمام اسبانيول بهدف نظيف، في 19 أكتوبر الماضي بالجولة التاسعة من الليجا.

وبعدها لم يخسر الأتلتي أي لقاء بداية من مواجهة اوستريا فيينا النمساوي بدوري أبطال أوروبا (3-0) وحتى ريال سوسييداد بالليجا (4-0).