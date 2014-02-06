الأهلي يسعى لإيجاد طريق الانتصارات أمام المحلة المتواضع

يدخل الأهلي سابع مبارياته في بطولة الدوري المصري للممتاز أمام المحلة يوم الخميس وهو يسعى للعودة إلى طريق الانتصارات مجددا بعد أن تلقى هزيمتين في الجولتين الماضيتين.

وكان الأهلي قد تلقى هزيمتين متتاليتين في بطولة الدوري لأول مرة منذ عام 2007 في مباراتي الزمالك والإسماعيلي والتي خاضهما المارد الأحمر بالفريق الإحتياطي.

ويدخل الأهلي اختبارا يوم الخميس يكاد يكون سهلا بالنظر لمستوى غزل المحلة هذا الموسم الذي يمتلك 4 نقاط فقط من 6 مباريات يحتل بهم المركز التاسع في المجموعة الأولى.

ولم تتبدل حالة الأهلي كثيرا عن المباراتين الماضيتين إذ تستمر غيابات الفريق والمتمثلة في أحمد فتحي وجدو وصبري رحيل ووليد سليمان وعماد متعب بسبب الإصابات فيما يستعيد الفريق قائده وائل جمعة بعد انتهاء إيقافه.

وسيعول محمد يوسف المدير الفني للأهلي على نفس التشكيل الذي دخل به مباراة الداخلية الأخير باستثناء رامي ربيعة الذي قد يشارك أساسيا هذه المرة على حساب أحمد نبيل "مانجا" الظهير الأيمن.

وتبدو باقي الأوراق التي يمتلكها يوسف خارج الخطوط غير جاهزة للعب في التشكيل الأساسي أو قد يجازف بالدفع بالبوركيني المنضم مؤخرا للفريق موسى يدان أو أحمد رؤوف البعيد عن لياقته.

على الجانب الآخر يسعى المحلة للعب الدور المفضل له كل موسم في تعقيد الأمور على الأهلي خلال مواجهة الفريقين التي دائما ما تتسم بالإثارة، معتمدا على خبرات بعض لاعبيه مثل حسن مصطفى وعادل مصطفى وغيرهم بالإضافة لحسام عرفات.