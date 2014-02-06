كوكي: جماهير أتلتيكو تستحق منا محاولة التعويض

مدريد، (إفي): قال لاعب أتلتيكو مدريد، خورخي ريسوركسيون ميروديو المعروف باسم "كوكي" أن جماهير الفريق تستحق أن يبذل اللاعبون كل ما لديهم من جهد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بملعب فيسنتي كالديرون، لتعويض خسارة اليوم بمباراة الذهاب بثلاثية نظيفة من ريال مدريد في لقاء احتضنه ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال كوكي في تصريحات لقناة (بلوس) عقب المباراة "نشعر بحزن شديد، لا أعتقد أن الخصم أقوى منا ولكنهم سجلوا أهدافا وهذا ما فشلنا في تحقيقه".

وأردف اللاعب "حينما كانت النتيجة 0-1 كانت الأمور جيدة، ولكن على أي حال كرة القدم لا تعرف المستحيل، علينا التحلي بالأمل".

وأكمل كوكي "نحن والجماهير نستحق ما هو أكثر من هذا، لذا سنحاول. أعتقد أننا لم نتحل بالتوفيق اللازم.. أما المشاحنات التي حدثت وهذه الأمور، فهذا هو عمل الحكم، لا يمكنني قول المزيد".