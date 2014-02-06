أول صورة لعاصي الحلًاني على قدميه بعد العملية

نشر الصحافي جمال فياض على موقع تويتر صورة لعاصي الحلاًني واقفاً على قدميه لأول مرة بعدما أجرى عملية جراحية لوركه مما إستوجب أن يرقد في الفراش لأسابيع.

وجاء ذلك بعدما قصد فياض فارس الأغنية العربية في منزله للإطمئنان على صحته، وعلى إثره قام بنشر صورة لعاصي واقفاً على قدميه وهو بجانبه معلقاً " الآن ولأول مره، عاصي واقفاً ... الحمد لله ع سلامتك فارس الشباب، وقفنا وبدأنا نستعيد صحتنا وقريباً في ذافويس لايف".

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