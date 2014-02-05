ريال مدريد يسحق أتليتكو بثلاثية نظيفة و يقترب من نهائي كأس أسبانيا

قطع ريال مدريد أكثر من نصف الطريق نحو بلوغ المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا بعد فوزه الكبير، الأربعاء، على ضيفه وجاره اللدود أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة على ملعب “سانتياجو برنابيو” في ذهاب نصف النهائي.

وانتقم الريـال من أتلتيكو، وإن كان بشكل مؤقت، بعد أن خسر أمامه نهائي النسخة الماضية من البطولة، وفي النصف الأول من دوري الليجا أيضا هذا الموسم على نفس الملعب.

ويكفي الفريق الملكي التعادل أو الخسارة بفارق هدفين في مباراة الإياب على ملعب “فيسنتي كالديرون” الأسبوع المقبل ليتأهل للنهائي، في انتظار الفائز من مواجهة برشلونة وريـال سوسييداد.

ولم يظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في أفضل أحواله المباراة، وبدا حاضرا غائبا في يوم عيد ميلاده الـ29، ربما لتأثره بعقوبة إيقافه ثلاث مباريات في “الليجا”.

كان الريـال، صاحب الأفضلية، في الشوط الأول من حيث النتيجة والاستحواذ والفرص، فخرج متفوقا بهدف المدافع البرتغالي بيبي، ورجح كفته أمام أتلتيكو، وسط أجواء متوترة ومشحونة، وتدخلات عنيفة بين اللاعبين كما كان متوقعا، وخاصة بين دييجو كوستا والثنائي بيبي وألبارو أربيلوا.

جاء الهدف في الديقة 17 ليترجم الضغط الهجومي للميرينجي، حيث تسلم بيبي المنطلق من الخلف تمريرة من الأرجنتيني أنخل دي ماريا ليسدد كرة قوية اصطدمت بالظهير الأرجنتيني إيمليانو إنسوا لتغير مسارها نحو شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

ونجح الحارس إيكر كاسياس في تشتيت فرصة خطيرة عبر المدافع البرازيلي جواو ميراندا في الدقيقة 21.

ورد كورتوا على كاسياس بإنقاذ مرماه من هجمة مزدوجة بعد تصويبتين قويتين من خيسي رودريجز والكرواتي لوكا مودريتش في الدقيقة 31.

وبين الشوطين أجرى المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني تغييرا بخروج لاعب الوسط البرازيلي دييجو ريباس ودفع بالأوروجوائي كريستيان رودريجز.

وواصل الريـال ضغطه الهجومي في الشوط الثاني، فيما بدا أتلتيكو مشتت التركيز، مما جعل الفرصة سانحة لأصحاب الملعب لمضاعفة النتيجة.

وبالفعل نجح «الميرينجي» في تسجيل هدفه الثاني عبر نجمه الصاعد خيسي رودريجز الذي تلقى تمريرة سحرية من دي ماريا ضربت دفاع «لوس كولتشونيروس» فيما انطلق خيسي ببراعة داخل المنطقة ليسدد كرة أرضية خدعت كورتوا وتسربت إلى شباكه في الدقيقة 57.

وتواصلت المشاحنات بين بيبي ودييجو كوستا التي كلفت الأخير بطاقة صفراء.

وأجرى سيميوني تبديله الثاني بإخراج التركي أردا توران وإشراك أدريان لوبيز في الدقيقة 61.

وكاد بيبي يسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث للريال في الدقيقة 70 من متابعة لركنية دي ماريا، لكن تسديدته جاورت القائم بقليل.

وأنقذ مودريتش مرمى كاسياس من هدف محقق بعد أن أخرج من على الخط رأسية الأوروجوائي دييجو جودين في الدقيقة 72.

وأجرى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي تبديله الأول بنزول رأس الحربة الصاعد البارو موراتا على حساب الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 73.

وكان نزول موراتا بمثابة فأل خير على فريقه، إذ كانت لمسته الأولى شريكة في الهدف الثالث في الدقيقة 73 من تصويبة أرضية للمتألق دي ماريا من مسافة بعيدة لتصطدم بميراندا وتغير طريقها نحو شباك كورتوا، في نسخة مكررة من الهدف الأول.

وودع دي ماريا الملعب مصابا في الدقيقة 81 ليلعب مكانه أسيير إياراميندي، ولاحقا اشترك إيسكو بدلا من خيسي في الدقيقة 84.

ومنح كريستيانو هدية الهدف الرابع لموراتا على طبق من ذهب في الوقت بدلا من الضائع، لكن المهاجم الشاب سدد بجوار القائم قبل اطلاق صافرة النهاية.

وكالات