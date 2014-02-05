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إنييستا يغيب عن لقاء برشلونة وسوسيداد في نصف نهائي الكأس

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إنييستا يغيب عن لقاء برشلونة وسوسيداد في نصف نهائي الكأس إنييستا يغيب عن لقاء برشلونة وسوسيداد في نصف نهائي الكأس

يغيب لاعب الوسط الدولي أندريس إنييستا عن التشكيل الأساسي لفريقه برشلونة أمام ريـال سوسييداد، مساء الأربعاء، بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وضمت تشكيلة المدرب الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو: خوسيه بينتو وداني ألفيش وجيرارد بيكيه وخابيير ماسكيرانو وجوردي ألبا وتشافي هرنانديز وسرجيو بوسكيتس وسيسك فابريجاس وأليكسيس سانشيز وليونيل ميسي وبدرو رودريجيز.

كان “مارتينو” قد أجرى خلال مران، أمس الثلاثاء، عدة تجارب جعلت من الصعب التنبؤ بتشكيلة الأحد عشر لاعبا الأساسيا.

وفي النهاية قرر المدرب استبعاد إنييستا واللعب بباقي اللاعبين الأساسيين.

وسيقام لقاء العودة، الأربعاء، بين الفريقين في ملعب أنويتا لتحديد المتأهل للنهائي لملاقاة الفائز من نصف النهائي الآخر بين فريقي العاصمة ريال وأتلتيكو مدريد.

 

وكالات

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