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اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا بنسبة نجاح 69%

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اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا بنسبة نجاح 69% اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا بنسبة نجاح 69%

صورة أرشيفية

اعتمد اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول حيث بلغت نسبة النجاح 69% بزيادة13% عن العام الماضي الذي بلغت نسبة النجاح فيه 56%.

قدم المحافظ، التهنئة للطلاب المتفوقين خلال الفصل الدراسي الأول، متمنياً دوام استمرار توفقهم خلال الفصل الدراسي الثاني معبرا عن سعادته بالمجهود المبذول خلال المرحلة الماضية من الطلاب والقائمين على العملية التعليمية وأولياء الأمور.

وقال محمد مدحت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن إجمالي عدد المتقدمين بلغ 89213 طالب وطالبة حيث حضر للامتحانات 88420 طالب وطالبة نجح منهم 61063 طالبة وطالبة بنسبة 69%.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ، أن القطاع الجنوبي للمحافظة جاء فى المركز الأول بنسبة نجاح 72.2% ثم قطاع الشمال بنسبة 69.3% ثم القطاع المركزي بنسبة نجاح 65.7%.

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