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إطلاق مبادرة “مطروح بلا أمية” إلى قرية الشولحي

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نظمت إذاعة مطروح برئاسة الإذاعي عبد الحميد القناشي بالتعاون مع مبادرة ” مروح بلا أمية ” قافلة لقرية النصر بالشولحي بالتعاون مع فرع ثقافة مطروح وفرع هيئة محو الأمية والمجلس القومي للمرأة وجهاز تعمير الساحل الشمالي ومديرية الأوقاف للمساهمة في تقديم الخدمات للمناطق المحرومة ومحو أمية بها، حيث قامت إذاعه مطروح بنقل اللقاء مع أهالي القرية علي الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعه وأيضا تم عمل لقاء لشبكة الإذاعات الأقليميه بالقاهرة.

وأكد الإذاعي باسط أبوشناف الإذاعة عن إستجابتها لأي دعوة لإقامة مثل هذه القوافل في كل مراكز وقري المحافظة مع استمرار القوافل الإذاعية مع التنفيذيين لتجوب كافة القري علي مستوي مراكز المحافظة .

بدأ اللقاء بكلمة للشيخ أنور بسيوني الواعظ ورئيس قسم الأرشاد والوعظ بالأوقاف عن التعليم وأهميه العلم، و تحدث جمال ناجي مدير فرع محو الأمية بمطروح عند دور الذي يقوم به الفرع من جهود للعمل على محو أمية المواطنين وشرح هذه المشكله وإبعادها علي مستوي المحافظة ووافق علي مطالب الأهالي بتوفير كل ما يخص عملية محو الأمية لأهالي المنطقة .

واستعرض الباحث حمد خالد شعيب مستشار محافظ مطروح مبادرة ” مطروح بلا أمية ” و الإحصاء الذي يتم بالمراكز المختلفة للأميين وإطلاق مبادرة عائلة بلا امية لحث كل متعلم في العائلة لتعليم الأميين بالعائلة
> وتحدثت الدكتورة سليمه عبد الرحيم مقررة المجلس القومي للمراءة عن دور المجلس في محو أمية السيدات وإستخراج البطافات ومساعدتهن علي المشاركة السياسية، ثم تحدث الأهالي عن مطالبهم من الجهات التنفيذية الموجودة سواء في التعليم أو المجلس القروي او تعمير الصحاري .

وأكد حسين الصاوي مدير إدارة تنمية وبناء القرية توفير مشروعات للمتعلمين والحاصلين علي شهادات محو الأمية وتقديم مشروعات بقروض حسنة ميسرة لمساعدة الأسر ، كما استجاب المهندس إبراهيم عبد العال مسئول جهاز تعمير الساحل الشمالي للمطالب الأهالي حول نوعية خزانات مياه الأمطار المطلوبة لطبيعة الأرض بمنطقة الشولحي .

كما تمت الموافقة على إنشاء فصول لمحو الأمية جديدة للسيدات والرجال بالقرية وحصر كل من لا تحمل بطافة من السيدات وعمل بطافات رقم قومي له ولمرور علي كل التوابع والتجمعات السكنية وحصر الأميين والمتعلمين لتشغيلهم في هذا المجال ومنحهم مكافآت .

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