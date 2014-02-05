إنذار كوستا يبعده عن إياب دربي مدريد أمام ضحكات بيبي

يفقد أتليتكو مدريد نجمه الأبرز دييجو كوستا في جولة الإياب من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ضد ريال مدريد.

ذلك بعدما حصل اللاعب البرازيلي صاحب الجنسية الإسبانية على بطاقة صفراء خلال التحام عنيف مع أنخل دي ماريا.

دي ماريا دخل في صدام مع اللاعب بالكرة، ثم بعد اللقطة واحتساب ركلة حرة اعتدى كوستا على الأرجنتيني بدون كرة بشكل طفيفن لكنه استوجب إنذارا.

هذه البطاقة الصفراء تعني أن اللاعب لن يشارك في جولة الإياب.

جولة الذهاب حدث فيها صراعا كبيرا بين كوستا وبيبي مدافع ريال مدريد، وحصل البرتغالي على إنذار كنتيجة.

وحين حصل كوستا على إنذاره، ذهب بيبي إليه وبدأ في الضحك لاستفزازه.