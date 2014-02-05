أمل بوشوشة خارج السّباق الرّمضاني!

وصلت الفنّانة الجزائرية أمل بوشوشة يوم الأحد إلى إمارة أبو ظبي لتبدأ تصوير أولى مشاهدها في مسلسل "الأخوة"، الذّي يجمع نجوماً من العالم العربي، مع العلم أنّ العمل ليس مخصّصاً للعرض الرّمضاني، وسيبدأ عرضه في أواخر مارس/آذار المقبل.

بوشوشة التي كان لها عدّة تجارب في الدراما السّوريّة، ستؤدّي دورها باللهجة السّوريّة أيضاً، حيث تلعب شخصية مختلفة جداً عن كلّ الأدوار التي أدتها سابقاً، وفق ما صرّحت به.

ويقدّم المسلسل عبر شخصيّاته وقصصه وصراعاته، مجموعة من حكايات الحبّ المستحيل والخيانة والطّمع والصراع بين الحبّ والواجب، بين الانتهازية والأخلاق، بين المصلحة والمشاعر العميقة، بين الماضي والحاضر، مع التشديد على أنّ مفهوم العائلة مبنيّ على القيم والأخلاق قبل أن يكون مبنياً على رابطة الدم.

يُذكر أنّ مسلسل "الأخوة" يتألف من تسعين حلقة، وقد كتب نصّه محمّد أبو اللبن ولواء اليازجي، وسيكون من إخراج سيف شيخ نجيب وعمار العاني والليث حجو، على أن يتمّ التصوير كاملاً في إمارة أبو ظبي.