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زينب أسامة تلتقي معجبيها مجدداً ونور فرواتي يفاجئها

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زينب أسامة تلتقي معجبيها مجدداً ونور فرواتي يفاجئها زينب أسامة تلتقي معجبيها مجدداً ونور فرواتي يفاجئها

التقت زينب أسامة، صاحبة المركز الثاني في برنامج المواهب "ستار أكاديمي" في نسخته التاسعة، معجبيها في "موروكو مول" بالدار البيضاء، حيث تمكّن العديد من معجبيها من التقاط صورٍ مشتركة وتقديم بعض الهدايا الرمزيّة.

لكن المفاجأة تمثلت بحضور زميل زينب في البرنامج نور فرواتي ذي الجنسية السورية، والقاطن في المغرب حالياً، إلى المول، حيث أدّت زينب بعض الأغاني، تحت طلب الجمهور الذي حضر بالعشرات، وكان من بين أبرز الأغاني التي لقيت استحساناً أغنية "برضاك".

 

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