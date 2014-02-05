«التعليم»: لا علاقة لظهور أنفلونزا الخنازير بقرار تأجيل الدراسة

قال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، إنه لا علاقة بين تأجيل الدراسة بالمدارس على مستوى الجمهورية وظهور مرض أنفلونزا الخنازير، موضحاً أن الوزارة اتخذت قرار التأجيل قبل إعلان حالات الإصابة بهذا المرض، وأعلنت أن الهدف منه الاستجابة لمطالب أولياء الأمور.

وأشار «أبوالنصر»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إلى أن وزارة التعليم بدأت التنسيق مع وزارة الصحة عقب الإعلان عن وجود حالات مصابة بالمرض، لافتاً إلى أنه تم التأكيد على جميع المديريات التعليمية بالمحافظات بالتنسيق مع المحافظين على ضرورة التزام المديريات والإدارات التعليمية وجميع المدارس التابعة لها بتشكيل لجنة داخلية للصحة المدرسية بكل مدرسة، برئاسة مدير المدرسة، وعضوية طبيب المدرسة، والزائرة الصحية، والإخصائى الاجتماعى، ومشرف التربية البيئية والسكانية، وذلك لاتخاذ كافةل الإجراءات الاحترازية للتصدى للمرض، ومنع انتشاره بين الطلاب.

وأكد «أبوالنصر» أنه وفقاً لتقارير وزارة الصحة، يمكن طمأنة أولياء الأمور بانحسار هذا المرض قبل بدء الدراسة، وذلك نتيجة للتوقعات بارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن المرض لم يظهر له أى تطعيمات، وعليه لن يتم تأجيل الدراسة عن الموعد النهائى الذى تم تحديده فى 22 فبراير المقبل، وأن الوزارة قد تلجأ فى حالة ظهور حالات مرضية بين الطلاب إلى تعطيل الدراسة فى الفصل الذى ظهرت به الحالات، وقد يصل إلى غلق المدرسة، لكن لن يتسبب هذا فى تعطيل الدراسة. ولفت «أبوالنصر» إلى أن الوزارة ستنظم حملة توعية لكل التلاميذ داخل الفصول مع الكشف عليهم، وإبعاد الحالات المصابة حال وجودها ومنحهم إجازة إجبارية لمدة 15 يوما منعا لانتشار الأمراض داخل المدارس.