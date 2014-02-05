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“ميدو”: أزمة مستحقات لاعبى الزمالك ستنتهى قريبًا

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“ميدو”: أزمة مستحقات لاعبى الزمالك ستنتهى قريبًا “ميدو”: أزمة مستحقات لاعبى الزمالك ستنتهى قريبًا

أشاد أحمد حسام “ميدو”، المدير الفنى للزمالك، بلاعبيه بعد الفوز على فريق القناة برباعية وقال أشعر بسعادة لاننى أمتلك فريقا متكاملا وهو ما أدى الى الفوز الكبير على القناة اليوم.

وأشار ميدو خلال تصريحات بعد المباراة للصحفيين إلى أن تغيير اللاعبين وعدم وجود تشكيل أساسى لا يعتبر اختراع، لأنه يحاول اشراك لاعبين غير مجهدين.
> وأوضح أن عدم وجود لاعبين أساسيين يجعل الزمالك يمتلك أكثر اللاعبين راحة خلال الدورة الرباعية لتحديد بطل الدورى فى نهاية المسابقة، وأن اختياره لياسر إبراهيم، لاعب الفريق، جاء لأدائه الجيد خلال المران الجماعى، مضيفا عدم وجود مشكلة مع أحمد جعفر، وأنه يعتبره أخ أصغر له.

وعبر ميدو عن سعادته بأداء دومينيك دا سيلفا المنتقل حديثا للزمالك، وأن سبب خوضه للقاء بهذا الأداء الجيد كان بسبب التهيئة النفسية والحديث بطريقة فردية مع اللاعبين.
> وفى سياق متصل، تمنى أحمد حسام إقامة مباراة دوالا بطل النيجر فى البطولة الإفريقية، باستاد القاهرة، وبحضور الجماهير للحصول على مؤازرتهم، مشيرا إلى سعيه إحراز أفضل نتيجة ليسهل من لقاء العودة، فى ظل سرعة الفريق المنافس.
> واكد “ميدو” إن الزمالك لديه جيل رائع من الناشئين قادر على تنفيذ سياسة الإحلال والتبديل التى يتبعها داخل النادى من أجل توزيع مجهود اللاعبين الأساسيين للحفاظ على جاهزيتهم المستمرة للمباريات.

وكشف المدير الفنى للزمالك أن أزمة مستحقات اللاعبين المتأخرة سوف تنتهى فى خلال 72 ساعه بعد أن وصلت المستحقات لخزينة النادى بالفعل، مؤكدا أن الزمالك يمتلك لاعبين تحملوا ظروف ناديهم فى ظروف قاسية.

أ.ش.أ

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