أخبار عاجلة

الاخبار - أبو الغيط... توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى لعقد أجتماع عربى أوروبى فى القاهرة -
الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
الصندوق الاجتماعي للتنمية ينظم مؤتمرًا للمرأة في محافظة المنيا -
10 نقاط هامة حول قانون التخطيط الموحد -
القاضي يشهد توقيع عقد إقامة معمل «شنايدر إليكتريك» في برج العرب -
الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20% -
غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا -
لجنة الإسكان تناقش مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري الأسبوع المقبل -
مدبولي: أعداد المحولين من مدينة 15 مايو وحلوان إلى «أكتوبر وبدر» تزداد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رفض تظلم برشلونة وتأكيد طرد جوردي ألبا

Google+ Print
رفض تظلم برشلونة وتأكيد طرد جوردي ألبا رفض تظلم برشلونة وتأكيد طرد جوردي ألبا

برشلونة، (إفي): أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم، رفض تظلم برشلونة وتأكيد طرد الظهير الشاب جوردي ألبا، وذلك بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة فالنسيا الإسباني.

وتحصل اللاعب على إنذارين خلال مباراة الفريق الكتالوني الذي تلقى خلالها أول هزيمة على ملعب كامب نو (2-3)، وكان الأول في الدقيقة 53 وتبعه آخر (ق78)، ليتأكد غياب اللاعب عن مباريات إشبيلية في الدوري الإسباني.

وعلى صعيد آخر أعلنت اللجنة إيقاف المدير الفني لمالاجا، الألماني بريند شوستر مباراتين، بعد طرده في المباراة الماضية.

وكانت اللجنة في وقت سابق قد أعلنت إيقاف البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاث مباريات، بعد الإشارات التي قام بها بعد طرده خلال مباراة فريقه أمام أثليتك بلباو (1-1)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع