رفض تظلم برشلونة وتأكيد طرد جوردي ألبا

برشلونة، (إفي): أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم، رفض تظلم برشلونة وتأكيد طرد الظهير الشاب جوردي ألبا، وذلك بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة فالنسيا الإسباني.

وتحصل اللاعب على إنذارين خلال مباراة الفريق الكتالوني الذي تلقى خلالها أول هزيمة على ملعب كامب نو (2-3)، وكان الأول في الدقيقة 53 وتبعه آخر (ق78)، ليتأكد غياب اللاعب عن مباريات إشبيلية في الدوري الإسباني.

وعلى صعيد آخر أعلنت اللجنة إيقاف المدير الفني لمالاجا، الألماني بريند شوستر مباراتين، بعد طرده في المباراة الماضية.

وكانت اللجنة في وقت سابق قد أعلنت إيقاف البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاث مباريات، بعد الإشارات التي قام بها بعد طرده خلال مباراة فريقه أمام أثليتك بلباو (1-1)