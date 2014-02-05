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وزير الدفاع العراقي: مصير “داعش” إما الاستسلام أو الموت

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وزير الدفاع العراقي: مصير “داعش” إما الاستسلام أو الموت وزير الدفاع العراقي: مصير “داعش” إما الاستسلام أو الموت

سعدون الدليمي

أكد وزير الدفاع العراقي بالوكالة سعدون الدليمي، أن مصير عناصر “داعش” (تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام) هو الاستسلام أو الموت على يد القوات الأمنية ولا نقبل بغير ذلك حل، مشددا على أن القوات الأمنية لن تسمح لعناصر “داعش” بالانتقال لمكان آخر.
> وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية اليوم الأربعاء، أن سعدون الدليمي عقد اليوم اجتماعا في محافظة الأنبار مع القادة العسكريين وجمعا من شيوخ المحافظة الأنبار، تم خلاله مناقشة العديد من الأمور، ومنها أن يكون حلان لا ثالث لهما مع عصابات “داعش” الإرهابي، إما الاستسلام أوالموت على أيدي القوات الأمنية.
> وأضاف البيان أن الدليمي تطرق خلال الاجتماع إلى عدم السماح لإرهابيي “داعش” بالانتقال إلى مكان آخر، ونقل إرهابهم إليه.
> يذكر أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كان قد أكد في وقت سابق اليوم الأربعاء أن معركة الأنبار ضد الإرهاب شارفت على نهاياتها، فيما أشار إلى أن لا تريد أن تؤذي الفلوجة، بل إخراج القتلة من المدينة لكي يعيش أهلها بأمن واستقرار.

أ.ش.أ

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