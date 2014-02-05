أحمد علي: سعيد بالفوز و أتمنى المشاركة أساسيًا بشكل دائم

أعرب أحمد علي مهاجم الزمالك، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق على القناة برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري.

وقال أحمد على فى تصريح بعد المباراة رغم سعادتى بتسجيل هدفين فى مرمى القناة على إستاد الإسماعيلية، فإن اهم شيىء هو فوز ونجاح الفريق وسعادة الجماهير .

> واضاف: “إستاد الإسماعيلية وش الخير عليا”، واشار إلى أن استاد الإسماعيلية له فضل كبير في ظهور اسم أحمد علي.

> واعرب اللاعب عن تمنياته المشاركة بشكل أساسي مع الفريق الأبيض في الفترة المقبلة لتزيد فرص انضمامه لصفوف المنتخب، بالإضافة إلى الدخول فى المنافسة على لقب هداف الدوري.