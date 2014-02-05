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الهيئة المصرية العامة للكتاب تعلن أسماء الفائزين بجوائز أفضل كاتب لعام 2013

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الهيئة المصرية العامة للكتاب تعلن أسماء الفائزين بجوائز أفضل كاتب لعام 2013 الهيئة المصرية العامة للكتاب تعلن أسماء الفائزين بجوائز أفضل كاتب لعام 2013

محمد صابر عرب وزير الثقافة

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن أسماء الفائزين بجوائز أفضل كاتب، وأفضل ناشر لعام 2013، في القاعة الرئيسية في معرض الكتاب، بحضور محمد صابر عرب وزير الثقافة، والشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الكويتي، و أحمد مجاهد رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وفي مجال الرواية فاز بالجائزة كلًا من الروائي صبحي أمين عبدالسيد موسى عن رواية “أساطير رجال الثلاثاء” والروائي أشرف العشماوي عن رواية “البار مان”.

أما في مجال القصة فقد فاز كلًا من الكاتب مكاوي سعيد عن مجموعة “اللامرئيون” والكاتبة منصورة محمد عزالدين عن مجموعة “نحو الجنون”.

وفي الشعر فقد فازت بالجائزة “رباعيات بالبلدي” لفاطمة محمد المرسي ابراهيم، و”رصيف نمرة خمسة” لمدحت العدل في مجال الشعر العامي، وفي مجال الشعر العربي فاز “لا شئ يحمل اسمه القديم غير وجهك الجديد” لإبراهيم عبد الفتاح، و”مرج البحرين” لصلاح اللقاني.

وعلى صعيد الكتاب السياسي، فاز اللواء طيار محمد زكي عكاشة عن كتاب “حديث النسور”، والسيد عبد الستار المليجي عن كتاب “اختطاف ثورة”.

وكانت جائزة العلوم الإجتماعية من نصيب “الحريم الصوفي وتأنيث الدين” لشحاتة السيد صيام، و”تجديد الخطاب الإسلامي من المنبر إلى الإنترنت” لمحمد أحمد يونس.

وعن التراث، فاز “حوليات السياسية”لمحمد زكي مبارك، و”المحرر في فقه الإمام الشافعي” ليعقوب المصري.

كما فاز “كتاب الحواديت” لأحمد توفيق أحمد جمعة، و”أبجد هوز” لفاطمة عبد الكريم شرف الدين بجائزة أدب الأطفال.

وفي مجال الفنون فاز “نظم تصميم الفنون البصرية” للدكتور محمد عبد الكريم، وجلال أمين صالح عن “أحلى الحلي في ديوان الجلي”.

أما كتابي “الإدارة بإنتاج المعرفة” للسيد عوض حنفي، “الشمس كنز الطاقة الستدامة في الأرض” لمحمد الحكيم.

أما عن جائزة أفضل ناشر، فقد فازت بها دار كلمات للترجمة والنشر.

(المراسل: شمس الدين مرتضى)

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