“دار الهلال”: غلاف مجلة سمير في “العدد الأخير” ليس استغلالا سياسيا للأطفال

قال غالي محمد رئيس، مجلس إدارة دار الهلال، تعقيبا على غلاف مجلة سمير في عددها الأخير وعنوانه “رسائل سمير للمشير” والذي أثار جدلا كبيرا أنه يطلب من المشير عبد الفتاح السيسي ، دعم دار الهلال، وأوضح خلال مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم الأربعاء من برنامج “مانشيت” أنه لا يستغل الأطفال كما يقال وكما ردد من هاجموه وتسائل ما المانع في ما طلبته فالأطفال يشاركون في المؤتمرات والوقفات ويرفعون صورا للسيسي”.

وقال رئيس مؤسسة دار الهلال إنه حريص على البدء بتطوير مجلة “سمير”، التي تخاطب الطفل المصري والعربي، خاصة بعد أن قام الإخوان خلال فترة حكمهم بتحويلها الى مجلة شهرية بدلا من أسبوعية، للقضاء على دورها في تربية الطفل المصري والعربي.