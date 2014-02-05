ميدو: تغيير 4 لاعبين كل مباراة سيجعل الزمالك الأفضل

فسر أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك تغييره لتشكيل الفريق الأبيض في كل مباراة يخوضها تحت رايته.

ميدو استبعد محمود فتح الله وأحمد سليمان بعد أول مباراة له مع الزمالك، وأعاد الثنائي للقائمة في اللقاء الثالث له.

كذلك لعب أحمد جعفر كرأس حربة أساسي في المباراة الماضية للزمالك أمام بتروجيت، في حين شارك أحمد علي أساسيا مرتين أمام القناة والمنيا.

وفسر ميدو بعد فوز الزمالك على القناة بأربعة أهداف نظيفة "لا نخترع العجلة.. كل المدربين في أوروبا يفعلون ذلك".

وأوضح لاعب أياكس وروما وتوتنام الأسبق "نحتاج دوما لـFresh Legs".

وفسر ميدو "ما جعلنا نتفوق على القناة أن هناك لاعبين لم يشاركوا في اللقاء السابق، يؤثر ذلك بالإيجاب على لياقة الفريق إجمالا".

وأتم "هذه الطريقة في إدارة القائمة الكبيرة التي يملكها الفريق ستجعله الأفضل حين نصل للدورة الرباعية".