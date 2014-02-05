حمدان بن محمد يشهد احتفال شرطة دبي بتخريج دورة جديدة

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، احتفال أكاديمية شرطة دبي بتخريج دورة جديدة من دورات المرشحين الضباط من شباب الوطن وعدد من الدول الشقيقة.

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> وشهد الحفل الذي أقيم في مقر الأكاديمية، صباح اليوم، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وسعادة الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية وسعادة عصام عيسى الحميدان، النائب العام في دبي وسعادة الفريق محمد عبدالرحيم العلي، وكيل وزارة الدفاع المساعد وسعادة اللواء محمد أحمد القمزي، إلى جانب عدد من القيادات الشرطية والأمنية في الدولة وفي عدد من الدول العربية الشقيقة ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدولة وأهل وذوي الخريجين.

بدئ الاحتفال لدى وصول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى المنصة الرئيسية بالسلام الوطني، ثم قام سموه يرافقه سعادة اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي وسعادة اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام للشؤون الأكاديمية والتدريب في القيادة بالتفتيش على طابور الخريجين في الدورة الحادية والعشرين البالغ عددهم نحو 156 خريجاً.

بعدها تليت آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد كلمة في المناسبة، أكد فيها على دور شباب الوطن من خريجي أكاديمية شرطة دبي في حفظ الأمن والاستقرار وسلامة المجتمع والأفراد والممتلكات والتزامهم بالقانون واحترام الناس والولاء للوطن والقيادة.

وأرجع بن فهد تقدم الأكاديمية في برامجها العلمية والتدريبية ووصولها إلى العالمية إلى التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي يرعى ويتابع باستمرار شؤون الأكاديمية وتطور برامجها ومناهجها لمواكبة العصر ومتطلباته.

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> وأشار إلى أن الأكاديمية باتت من الكليات الشرطية والقانونية العالمية ويتخرج منها المرشحون متسلحين بالشهادات العلمية العليا كالبكالوريوس والماجستير وحتى الدكتوراة، ومؤهلين ليصبحوا قادة المستقبل، مؤكداً أنها تطبق السياسة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" القائمة على مبدأ إعداد وبناء الانسان قبل المكان باعتباره أساس التنمية وحجر الزاوية في مسيرة التنمية المستدامة التي تحققها دولتنا بإذن الله.

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> وبعد الكلمة مر طابور الخريجين من أمام المنصة الرئيسية على هيئة استعراض عسكري، ثم قام سمو ولي عهد دبي بتوزيع الجوائز على الستة الخريجين الأوائل والمتفوقين في الدورة، وهنأهم على إنجازهم وتمنى لهم تحقيق المزيد من النجاح والتفوق في مسيرتهم العملية الطويلة وصولاً إلى تحقيق مآربهم وضمان مستقبلهم وخدمة وطنهم ومجتمعهم.

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> وبعد الكلمة جرت مراسم تسليم وتسلم العلم من الدورة الحادية والعشرين إلى الدورة الثانية والعشرين مشفوعاً بالقسم بأن يحافظوا عليه مرفوعاً عالياً، ثم أدى الخريجون قسم الولاء لدولة الامارات ورئيسها، معاهدين الله عز وجل أن يحافظوا على أمن دولتنا وسلامتها والالتزام بدستورها وقوانينها.

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> وقبل استئذان سمو راعي الحفل بالانصراف، أنشد الخريجون قصيدة "شكرا خليفة"، من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسط إعجاب وتصفيق الحضور.

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> وعقب ختام الحفل، استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، القيادات الأمنية والشرطية المحلية والعربية والضيوف الرسميين الذين حضروا الاحتفال، حيث هنأوا سموه على المستوى العالي لأكاديمية شرطة دبي وسمعتها الطيبة وتخريجها لأفواج من شباب الوطن ومن الشباب العربي الذين يتلقون تعليمهم وتدريبهم في الأكاديمية.

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> كما التقى سمو ولي عهد دبي فريق الدراجات النارية النسائي التابع لإدارة أمن وحماية المنشآت والشخصيات في القيادة العامة لشرطة دبي، وهنأهن سموه على اجتيازهن الدورة التدريبية التي استمرت ستة أشهر، وحصولهن على رخصة قيادة الدراجة وتأهيلهن للقيام بدوريات الحماية والمرافقة الأمنية للشخصيات.

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> وخاطب سموه بنات الوطن الخمس عشرة شرطية قائلاً: " أنتن مبعث فخر واعتزاز لنا ولأسركن وذويكن ومجتمعكن لأنكن تعملن عملاً ميدانياً مشرفاً، وتؤدين رسالتكن الوطنية بكل ثقة واقتدار وفخر، وفقكن الله لما فيه خدمة الوطن والمجتمع"، وأمر سموه بتكريم فريق الدراجات النسائي تقديراً لهن على خوضهن هذا العمل الميداني النبيل، ثم التقطت لسموه الصور التذكارية مع المجموعة.

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> كما التقطت لسموه وإلى جانبه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم وسعادة الفريق سيف عبدالله الشعفار وسعادة اللواء خميس مطر المزينة وسعادة اللواء محمد أحمد بن فهد وسعادة العقيد الدكتور غيث غانم السويدي نائب مدير الأكاديمية الصور التذكارية مع الخريجين، الذين خاطبهم سمو ولي عهد دبي بالقول " إنكم تعبتم وثابرتم وبذلتم جهداً ليس بالهين حتى وصلتم إلى ما أنتم عليه اليوم وها أنتم تقطفون ثمرة تعبكم وفقكم الله ومبروك " .

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> ثم وقبل أن يودع سموه بمثل ما أستقبل به من تقدير واحترام، أشاد بجهود معالي الفريق ضاحي خلفان على مدى فترة قيادته لشرطة دبي طوال أكثر من خمسة وثلاثين عاماً، واعتبر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الفريق ضاحي خلفان، الوالد لجميع هؤلاء الشباب والقدوة والمثل الأعلى في الأخلاق والإخلاص وصدق الانتماء لهذا الوطن العزيز وترابه وقيادته الحكيمة.

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> وأضاف سموه: " نحن نكن لك يا أبا فارس كل الاحترام والتقدير على جهودك وخدمتك لوطنك ومجتمعك، وها هم أبناؤك من شباب الأكاديمية يحصدون ما زرعت لهم من قيم وأخلاق وطنية وإنسانية، بارك الله فيك" .