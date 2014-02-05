اللجنة الأمنية بالاتحاد الأوروبي توافق على إعفاء مواطني الدولة من الشينغن

وافقت اللجنة الأمنية والسياسية في الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي اليوم على إعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرة الشينغن الخاصة بالدخول عند الوصول إلى مختلف نقاط الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وأكد سليمان حامد سالم المزروعي رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي سفير الدولة لدى المملكة البلجيكية ان هذا الانجاز يأتي ثمرة للجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الخارجية خلال الفترة الماضية بتوجيهات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية.

وتعد هذه الخطوة بمثابة الإجراء القانوني الأخير قبل الاعتماد الشكلي للإجراء من قبل البرلمان الأوروبي الذي صادق في وقت سابق من خلال لجنة الحريات العامة عليه.

واكدت اللجنة الأمنية والسياسية في الاتحاد الأوروبي اليوم انه تم تقييم الجوانب الأمنية والاقتصادية والتجارية والسياحية عند اتخاذ هذه الخطوة .

وأكد السفير المزروعي ان باقي الاجراءات اللازمة لدخول الاعفاء حيز التنفيذ شكلية ..متوقعا سعادته ان يتم التصويت على القرار في البرلمان الأوروبي خلال الاسابيع القليلة المقبلة.

وجاء إعفاء مواطني دولة الامارات ضمن قائمة دول شملت 15 دولة من جنوب القارة الأميركية ومنطقة الكاريبي والمحيط الهادي.

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