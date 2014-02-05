أخبار عاجلة

الاخبار - أبو الغيط... توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى لعقد أجتماع عربى أوروبى فى القاهرة -
الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
الصندوق الاجتماعي للتنمية ينظم مؤتمرًا للمرأة في محافظة المنيا -
10 نقاط هامة حول قانون التخطيط الموحد -
القاضي يشهد توقيع عقد إقامة معمل «شنايدر إليكتريك» في برج العرب -
الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20% -
غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا -
لجنة الإسكان تناقش مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري الأسبوع المقبل -
مدبولي: أعداد المحولين من مدينة 15 مايو وحلوان إلى «أكتوبر وبدر» تزداد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

اللجنة الأمنية بالاتحاد الأوروبي توافق على إعفاء مواطني الدولة من الشينغن

Google+ Print
اللجنة الأمنية بالاتحاد الأوروبي توافق على إعفاء مواطني الدولة من الشينغن اللجنة الأمنية بالاتحاد الأوروبي توافق على إعفاء مواطني الدولة من الشينغن

وافقت اللجنة الأمنية والسياسية في الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي اليوم على إعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرة الشينغن الخاصة بالدخول عند الوصول إلى مختلف نقاط الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وأكد سليمان حامد سالم المزروعي رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي سفير الدولة لدى المملكة البلجيكية ان هذا الانجاز يأتي ثمرة للجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الخارجية خلال الفترة الماضية بتوجيهات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية.

وتعد هذه الخطوة بمثابة الإجراء القانوني الأخير قبل الاعتماد الشكلي للإجراء من قبل البرلمان الأوروبي الذي صادق في وقت سابق من خلال لجنة الحريات العامة عليه.

واكدت اللجنة الأمنية والسياسية في الاتحاد الأوروبي اليوم انه تم تقييم الجوانب الأمنية والاقتصادية والتجارية والسياحية عند اتخاذ هذه الخطوة .

وأكد السفير المزروعي ان باقي الاجراءات اللازمة لدخول الاعفاء حيز التنفيذ شكلية ..متوقعا سعادته ان يتم التصويت على القرار في البرلمان الأوروبي خلال الاسابيع القليلة المقبلة.

وجاء إعفاء مواطني دولة الامارات ضمن قائمة دول شملت 15 دولة من جنوب القارة الأميركية ومنطقة الكاريبي والمحيط الهادي.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية