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أمن الإسكندرية يضبط 726 دراجة بخارية فى حملة أمنية

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شنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية حملة أمنية ومرورية مكبرة إستهدفت ضبط الدراجات البخارية المخالفة أسفرت عن ضبط 726 دراجة بخارية.

جاء هذا فى ضوء ما رصدته المتابعة الأمنية من إستخدام الدراجات البخارية التى لا تحمل لوحات معدنية والمخالفة لشروط التراخيص فى الأعمال الإرهابية والأعمال الإجرامية المختلفة،وجهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية التى تمثلت فى تكثيف الحملات الأمنية لضبط الدراجات البخارية المخالفة.

و شنت مديرية أمن الأسكندرية بإداراتها المختلفة حملة مكبرة بمختلف دوائر أقسام المدينة فى الفترة ما بين 27/1/2014 حتى 3/2/2014 إستهدفت الدراجات البخارية المخالفة، وتمكنت من (ضبط عدد 726 دراجة بخارية ) وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة، ومازالت الجهود والحملات الأمنية مستمرة.alexmotors050220142

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