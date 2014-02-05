“الاموال العامة” تضبط عصابة تخصصت فى النصب والإحتيال على الشباب الراغبى فى السفر للخارج

نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على الشباب راغبى السفر، للعمل بالخارج،وجاء هذا فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، لمواجة جرائم النصب والإحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج.

و أكدت التحريات، قيام كلٍ من رضا . س . م – مواليد 1996 – ومقيم بالجيزة – مسجل شقى خطر، وسبق إتهامه فى 16 قضية ( نصب، سرقة بالإكراه، مشاجرة، إيصالات أمانة)، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 5 أحكام قضائية صادرة ضده بلغت جملة الأحكام فيها السجن 4 سنوات، وعمرو . ع . إ – مواليد 1976 – ومقيم بالقاهرة – سبق إتهامه فى قضية (نصب سفريات)، ومحمد . ع . م – مواليد 1976 – ومقيم بالجيزة – سبق إتهامه فى العديد من قضايا ( النصب ، إيصالات أمانة ) ، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 2 حكم قضائى صادر ضده بلغت جملة الأحكام فيهما السجن 4 سنوات، بإنشاء شركات وهمية بأسماء مختلفة، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بمنطقة الهرم والجيزة، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامى فى الإحتيال على البسطاء من راغبى السفر للعمل بالخارج، بعد قيامهم بالإعلان على شبكة الإنترنت عن توافر فرص عمل ببعض الدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، ثم تركون مقر الشركة، ويتخذون مقر آخر بإسم شركة وهمية آخرى حتى يكونوا بمنأى عن ضبطهم أو ملاحقة ضحياهم لهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورين بمقر الشركة التى إتخذوها مؤخراً وكراً، لممارسة نشاطهم الإجرامى والكائن مقرها بدائرة قسم شرطة الطالبية، وضبط بمقر الشركة على كميات كبيرة من (صور جوازات السفر، السير الذاتية، الشهادات الدراسية، شهادات خبرة) الخاصة بضحاياهم، عقود عمل وهمية خالية البيانات منسوبة للعديد من لاشركات بالخارج، و( 2 ) كارنيه بإسم المتهم الأول منسوب صدورهما لجهتين مختلفيتن ( مزوران)، و( 2 ) دفتر إستلام نقدية من ضحاياهم، و( 5 ) هاتف محمول خاص بالمتهمين، ومبلغ مالى قدره ( 5 آلاف جنيه)، من حصيلة نشاطهم الإجرامى، وجهاز لاب توب محمل عليه العديد من الملفات التى تحوى إعلانات خاصة بالتوظيف فى مصر والخارج بإسم الشركات الوهمية التى أنشأها المتهمين ونشروها على شبكة الإنترنت للإيقاع بضحاياهم، وبيانات لشركات تطلب موظفين وسير ذاتية تخص المجنى عليهم.

وأمكن، لإستدلال على ( 20 ) مواطن مصرى من ضحايا المتهمين، حيث قرروا قيامهم بالإحتيال عليهم، والإستيلاء على مبالغ مالية تتراوح ما بين ( 2 إلى 3 آلاف جنيه) من الفرد الواحد كدفعه مقدمه، لحين إنهاء إجراءات تسفيرهم، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى فى مجال النصب على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.