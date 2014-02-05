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محافظ سوهاج : تنفيذ 1322 شكوي تلقيناها من بوابة الشكاوي الحكومية‎

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محافظ سوهاج : تنفيذ 1322 شكوي تلقيناها من بوابة الشكاوي الحكومية‎ محافظ سوهاج : تنفيذ 1322 شكوي تلقيناها من بوابة الشكاوي الحكومية‎

اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج

صرح اللواء محمود عتيق ، محافظ سوهاج، أن موقف الشكاوي لدي المحافظة علي بوابة الشكاوي الحكومية بلغ 1579 شكوي تم استلامها وتوجيهها إلي جهات الاختصاص فيما تم تنفيذ عدد 1322 شكوي منها بنسبة تنفيذ 84% .

جاء ذلك في خطاب الشكر الذي وجهه  وليد جمال الدين رئيس قطاع موارد البيانات بمركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء للمحافظة و علاء ياسين سكرتير عام المحافظة ، و  محروس صلاح الدين مدير عام خدمة المواطنين بالمحافظة ، و إيمان فؤاد مسئول متابعة بوابة الشكاوي الحكومية، وذلك نظرا لجهودهم المبذولة في تنفيذ الشكاوي التي وصلت إلي نسبة تنفيذها إلي 84% .

وأكد محافظ الإقليم ، علي اهتمامه بالاستجابة لحل شكاوي ومشكلات المواطنين والأهالي من أبناء المحافظة في ضوء الامكانيات المتاحة وبما لا يخالف اللوائح والقوانين ، لافتا إلي زيادة تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين خاصة بعد نجاح الدستور الجديد الذي أعطي كل ذي حق حقه .

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