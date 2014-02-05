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كاظم الساهر: تخلصت من عقدة الخوف من الناس بمشاركتى ببرنامج “The Voice”

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كاظم الساهر: تخلصت من عقدة الخوف من الناس بمشاركتى ببرنامج “The Voice” كاظم الساهر: تخلصت من عقدة الخوف من الناس بمشاركتى ببرنامج “The Voice”

 

كشف الفنان كاظم الساهر أنه أصبح جراة بعد مشاركنة فى برنامج”ذا فويس_أحلى صوت”،وتخلص من مخاوفة التى كادت أن تتحول لحالة مرضية.

وأشار كاظم إلى أنه تمكن أخيرا من خلال مشاركته في “أحلى صوت” من التخلص من هواجسه ومخاوفه وتقوقعه على الذات، حيث أصبح أكثر جرأة على مواجهة الناس خاصة الصحافة التي كان بتجنبها، و أصبح يرى أنه يجب أن يتخلص من الخوف الذي كاد يتحول لديه إلى حالة مرضية، هذا إلى جانب أنه لم يكن في مرحلة من المراحل يرى أن هناك حاجة للإكثار من الظهور الإعلامي.

وقال كاظم الساهر خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأول الثلاثاء بمناسبة حفله في مهرجان”ربيع سوق واقف” بالدوحة،  إلى أنه انتهى من تلحين ملحمة “جلجاميش” التي شرع فيها منذ سنوات، حيث تم تسجيلها مع فرقة الأوبرا المصرية فيما يواصل الدكتور فتح الله أحمد إنجاز باقي العمليات الموسيقية المتعلقة بالتوزيع، مشيرا إلى أنه قام بتسجيلها على حسابه الخاص لأنه يريد ضمها إلى مكتبه الخاصة، لكن عرضها على المسرح يتطلب إمكانيات ضخمة لا يمكن توفيرها إلا من خلال تبني إحدى الحكومات لها، وهو ما تم من خلال اتصال بعض الدول العربية به وإبداء اهتمامها بالملحمة لكن يفضل التريث حتى الانتهاء من عملية التوزيع الموسيقي للفضل في مسألة إنتاجها وعرضها.

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