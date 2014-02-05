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خرائط حرارية – كيف منح ميدو بريقا لدومينيك في الزمالك

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شتان بين دومينيك الذي كان شاحبا تماما في أخر سنة له مع الأهلي، وهذا الذي يمنح الزمالك بريقا منذ انتقل للقلعة البيضاء في صفقة انتقال حر.. فما الفارق؟

يقول ميدو المدير الفني للزمالك الذي تدخل لمنع دومينيك من ترك ، مفصحا "الأهلي كان يصنف اللاعب بشكل مغاير لما أراه".

شاهد أيضا.. هدف دومينيك وفرحة ميدو بالضغط على هذا الرابط..

ميدو يرى دومينيك عنصر سرعة أكثر منه مهاجما صريحا يقف في عمق الملعب للعب كمحطة لرفاقه.

المهاجم الذي يتم استخدامه كمحطة لعب Target Man، يلعب بظهره بشكل أكبر، يكون مطالبا بالوقوف على كرته لفترات أطول تحت الضغط.

كذلك يكون رأس الحربة في هذه الحالة مطالبا بالتسجيل.. وإمكانات دومينيك التهديفية أقل من توقعات جمهور الأهلي.

التوظيف السابق كان التوظيف الذي يرغب الأهلي في رؤية دومينيك يؤديه.. كما يظهر في الصورة التالية.

تلك الصورة توضح أين كان يتحرك دومينيك مع الأهلي، والمثال من مباراة الفريق الأحمر أمام سموحة في النسخة السابقة من الدوري:

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رؤية ميدو

رؤية أحمد حسام "ميدو" مختلفة بالنسبة لدومينيك.. فهو يراه ورقة سرعة أكثر من أي شيء.

يستخدم ميدو، اللاعب الموريتاني صاحب الجنسية السنغالية كجناح.

يقول ميدو في إحدى تحليلاته عبر قناة الجزيرة الرياضية: "هناك مهاجم مثل دميتار برباتوف يستلم الكرة في قدميه.. وهناك نوع أخر مثل دارين بينت، يتسلم الكرة وهو يركض".

ويضيف "ميزة برباتوف أنه يجعل الخطوط مترابطة، أما بينت فيمنح فريقه سرعةويفيد حين يكون خصمك دفاعه يخطئ في التمركز".

ويقول هشام يكن المدرب العام في الجهاز الفني للزمالك، والمسؤول عن مراقبة خصوم الفريق الأبيض: "القناة منظم، لكن خط دفاعه هو الأضعف بين الخطوط.

اطلع على تقرير هشام يكن عن القناة قبل المباراة بالضغط على هذا الرابط..

هنا يبرز دومينيك.

شاهد أين يتحرك دومينيك في الملعب، والمثال من مباراة الفريق الأبيض أمام بتروجيت:

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فيديو اليوم السابع

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