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عشاء يجمع نجوم لبنان

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عشاء يجمع نجوم لبنان عشاء يجمع نجوم لبنان

بدعوة من وكالتَي Sky-High & Eventing لصاحبيهما مايك أبي نادر وإلسي بدور، أقيم عشاء في ملهى "Vie" الليليّ في بيروت، بحضور باقة من نجوم لبنان.
الدعوة تمّت بمناسبة مرور عام واحد على الشراكة التي جمعت إلسي ومايك في مشروعهما المشترك، حيث أكد الطرفان أنّ الصدفة جمعتهما، بعد أن وضعا الأهداف نفسها من أجل تأمين كلّ ما يحتاجه الفنان في حياته، لاسيما على صعيد تنظيم الحفلات.
ووعد الشريكان الحضور والجمهور عامةً بمفاجآت قادمة على صعيد التحضيرات لعددٍ من المهرجانات الغنائية.
تابعوا الفيديو لمعرفة ما الذي تمنّاه النجوم لإلسي ومايك!

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