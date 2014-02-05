إيران تنتقد تصريحات أمريكية بشأن الاتفاق النووي

انتقد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الأربعاء، تصريحات قال إنها «بلا قيمة»، أدلت بها مسؤولة أمريكية، وجاء فيها أن «قسمًا من المنشآت الإيرانية ليست ضرورية لاستخدام مدني».

وقال «ظريف» ردًا على تصريحات أدلت بها المسؤولة الثالثة في وزارة الخارجية الأمريكية، وندي شرمان، إن «التكنولوجيا النووية الإيرانية ليست قابلة للتفاوض، وتصريحات المسؤولين الأمريكيين حول المنشآت النووية بلا قيمة».

وذكر «ظريف» أن «على المسؤولين الأمريكيين التوقف عن التكلم عن أمور مستحيلة، والذين يعرفون الأهداف السلمية لبرنامجنا النووي، يعلمون أننا لن نساوم حول تلك المنشآت».

وأشار إلى أن على «شرمان» أن «تلتزم بالواقع، وتمتنع عن الإدلاء بتصريحات أهدافها داخلية، وتعكر الأجواء الرامية للتوصل إلى حل شامل للأزمة النووية الإيرانية».

وكانت «شرمان» التي تترأس الوفد الأمريكي في مجموعة «5+1»، قالت خلال جلسة مساءلة في مجلس الشيوخ الأمريكي، إن «إيران ليست بحاجة إلى موقع التخصيب المحصن تحت الأرض في فوردو، ومفاعل أراك بالماء الثقيل في برنامج نووي مدني».