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حملة تلقيح للاجئين الفلسطينيين ضد شلل الأطفال في «مخيم اليرموك»

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أعلنت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، «أونروا»، التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، أنها بدأت حملة تلقيح ضد شلل الأطفال في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، في جنوب دمشق، الذي تحاصره القوات النظامية السورية منذ أشهر.

وقال المتحدث باسم الوكالة، كريس جانيس، إن «الأونروا نقلت 10 آلاف لقاح ضد شلل الأطفال، إلى مخيم اليرموك».

وأضاف «جانيس» أن العملية تمت بنجاح دون أن يشوبها أي ، مشيرًا إلى أن «عملية تلقيح الآلاف من الأطفال في المخيم جارية».

وأشار إلى أن عملية توزيع المساعدات الغذائية، التي بدأت في 18 يناير، متواصلة، مؤكدًا توزيع 5194 حصة غذائية من قبل «الأونروا».

وقال مسؤول فلسطيني إن 1500 فلسطينيًا يشكلون حالات إنسانية تحتاج إلى عناية ملحة تمكنوا من مغادرة المخيم مع مرافقين لهم من عائلاتهم أو ممن يعنون بهم، وتتم هذه العملية بموجب اتفاق أبرم بين مقاتلي المعارضة الذين يسيطرون على المخيم وجميع الفصائل الفلسطينية والحكومة السورية.

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