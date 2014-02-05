وكالة الفضاء الأمريكية تصور انفجارًا شمسيًا

رصد أحد الأقمار الصناعية التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» لأبحاث الفضاء، انفجارًا متوسطًا في الشمس.

وذكر مركز «جودارد» للطيران الفضائي التابع لوكالة «ناسا» أن، مرصده الحراري الشمسي «أس دي أو» بمدينة جرينبلت، بولاية ماريلاند، رصد حوالي الساعة 6 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا حدوث انفجار إشعاعي في الشمس، وأكدت «ناسا» أن، هذه الإشعاعات لا تمثل خطراً على البشر الذين يعيشون على الأرض لأن هذه الأشعة يمتصها الغلاف الجوي للأرض.

وتراقب عدة أقمار صناعية مثل قمر «أس دي أو» الشمس للتحذير من عواقب الانفجارات الإشعاعية التي تحدث فيها، والتي يمكن أن تؤثر على الاتصالات اللاسلكية وحركة الطيران وكذلك على شبكات الكهرباء على الأرض.

ويتم تصنيف الانفجارات الإشعاعية إلى 3 درجات حسب قوتها وهي الدرجات، «سي وأم وإكس»، ثم يتم تصنيف كل من هذه الدرجات إلى درجات ثانوية، وحسب هذا التصنيف فإن درجة الانفجار الذي وقع الأربعاء، هي «أم 5»، وهو انفجار متوسط.