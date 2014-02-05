محافظ الإسكندرية يؤجل قرار هدم فيلا “أجيون”

أجل عصر اليوم اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية قرار هدم فيلا أجيون الأثرية لحين العرض على رئاسة الوزراء على أن يتم البت خلال 24 ساعة، بعد أن قام صاحب الفيلا بإصدار قرار من الحى بهدم الفيلا، وقام بهدم جزء كبير منها.

يذكر أنه من عدة أشهر نظم العشرات من منظمات المجتمع المدنى وأساتذه من كليات الفنون الجميلة وهندسة إسكندرية وقفة احتجاجية أمام فيلا “أجيون” بمنطقة باب شرق بالإسكندرية وذلك للمطالبة بعدم هدمها ونزع ملكيتها من صاحبها، كون الفيلا مدرجة ضمن قوائم التراث على مستوى المدينة والتى تعد فريدة من نوعها على مستوى العالم، وكان من المفروض أن تكون مزارًا سياحيًا لكل عاشقي التراث المعمارى ولكن تم الاعتداء عليها من قبل مالكها عام 2009 وقام بهدم أجزاء منها فى الخلف، كما يتم الآن استغلال الانفلات الأمني فى استكمال هدمها.

وكان قد تم إرسال لجنة من قبل وزارة الثقافة لنزع ملكية الفيلا للصالح العام من قبل وزير الثقافة ولكن بعد مرور عدة سنوات تم نسيان هذا القرار فتوجه صاحب العقار إلى محكمة الإدارية العليا وحصل على قرار هدم رقم 3113 لسنه 57 قضائى.

وكان قد أكد أكد اللواء خالد متولى – رئيس حى وسط السابق أنه تم إرسال خطاب من وزارة الثقافة إلى وزيرة التعاون الدولى لتخصيص مبلغ 38 مليون جنيه لتعويض صاحب الفيلا واستكمال قرار نزع الملكية.

يذكر أن فيلا أجيون تم تشييدها عام 1922 على يد المعمارى الشهير أوجست بيريه فرنسى الجنسية.